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الرئيسية | خارج الحدود | رحيل خالد محي الدين "آخر الضباط الأحرار"

رحيل خالد محي الدين "آخر الضباط الأحرار"

رحيل خالد محي الدين "آخر الضباط الأحرار"
هسبريس - متابعة
الاثنين 07 ماي 2018 - 00:25

أُعلن أمس الأحد، في مصر عن وفاة خالد محيي الدين عن عمر يناهز الـ 96 عامًا؛ آخر عضو في مجلس قيادة ثورة 1952، والذين يقدر عددهم بـ 16 ، والذين توفوا جميعا.

وقالت منى عبد الراضي، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، والذي أسسه محيي الدين في 1977، إنه فارق الحياة في مجمع المعادي الطبي للقوات المسلحة في جنوب القاهرة الذي نقل إليه أول أمس متأثرًا بنزلة شعبية حادة.

وأفاد رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، بأن محي الدين سيُدفن اليوم الإثنين وسيُقام له جنازة عسكرية باعتباره آخر أعضاء مجلس قيادة ثورة 1952.

ونعت الرئاسة المصرية، السياسي خالد محي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو ومؤسس حزب التجمع، ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة عبر "الفيسبوك" بيانًا تنعي فيه الراحل، وتؤكد أن "مصر ستبقى ممتنة لإسهامات الفقيد الوطنية وسيرته الخالدة".

وولد مُحيي الدين، في 17 غشت 1922، وتخرج من الكلية الحربية عام 1940، وفي 1944 أصبح أحد الضباط الذين عرفوا باسم "تنظيم الضباط الأحرار"، والذين أطاحوا بالملك فاروق في يوليوز 1952 ثم أعلنوا قيام الجمهورية في العام التالي.

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