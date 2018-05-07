"النهضة" تفوز برئاسة بلدية العاصمة تونس

عادل الثابتي من تونس*

تصدرت قائمة حركة "النهضة" في بلدية العاصمة بقيادة سعاد عبد الرحيم نتائج الانتخابات البلدية بـ 33.8 بالمائة، لتصبح بذلك أول تونسية ترأس بلدية العاصمة، وفق استطلاع نشرته التلفزة الحكومية التونسية.

وعلى المستوى الوطني العام، تصدّر حزب حركة "النهضة" نتائج الانتخابات البلدية بأزيد من 27%، بينما حلّ حزب حركة "نداء تونس" في المرتبة الثانية بنسبة 22.5% من الأصوات.

ووفق الاستطلاع، الذي أجرته شركة خاصة لصالح التلفزيون التونسي ، فقد توزعت النسب الباقية بين بقية الأحزاب وائتلافات حزبية متنافسة.