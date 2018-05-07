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الرئيسية | خارج الحدود | لافتات "السفارة الأمريكية" تظهر في شوارع القدس

لافتات "السفارة الأمريكية" تظهر في شوارع القدس

لافتات "السفارة الأمريكية" تظهر في شوارع القدس
هسبريس - رويترز
الاثنين 07 ماي 2018 - 08:40

قال شاهد من "رويترز" إن ثلاث لافتات طريق على الأقل مكتوب عليها "السفارة الأمريكية" ظهرت في القدس، اليوم الاثنين، قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.

وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جنوب القدس الذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا في 14 ماي الجاري من تل أبيب.

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