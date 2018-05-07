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الرئيسية | خارج الحدود | وزير إسرائيلي يهدد بقتل الرئيس السوري الأسد

وزير إسرائيلي يهدد بقتل الرئيس السوري الأسد

وزير إسرائيلي يهدد بقتل الرئيس السوري الأسد
هسبريس - رويترز
الاثنين 07 ماي 2018 - 09:32

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الاثنين إن إسرائيل قد تقتل الرئيس السوري بشار الأسد وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضي السورية في تنفيذ هجمات ضدها.

وقال شتاينتز وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني (واي نت) "إسرائيل لم تتدخل في الحرب الأهلية (السورية) حتى الآن.

"إذا استمر الرئيس السوري بشار الأسد في السماح لإيران بالعمل داخل أراضي سوريا ستصفيه إسرائيل وتطيح بنظامه".

وأضاف "إذا سمح الأسد لإيران بتحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية ضدنا، لمهاجمتنا من الأراضي السورية، فعليه أن يعرف أنها ستكون نهايته".

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