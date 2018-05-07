بركان يدفع أمريكا إلى إجلاء المئات من هاواي

هسبريس - متابعة

أجلت السلطات الأمريكية أكثر من ألف و700 شخصاَ من مناطقهم جراء الحمم، والصخور، والغازات السامة قذفها بركان كيلاوا بعد ثورانه الأسبوع الماضي في ولاية هاواي (أرخبيل جزر).

وأفاد مسؤولون، في تصريحات صحفية، اليوم، أن 26 منزلا تهدم في منطقة ليلاني استاتس (تقسيم فرعي من مقاطعة بونا) بالولاية، وأن أربعة مباني غمرتها الحمم، وتم إجلاء أكثر من 1700 شخصاً إلى مناطق آمنة.

وأشار المسؤولون أن البركان يقذف حممه الى ارتفاع 61 متراً، حيث امتدت تلك الحمم على مساحة 36 ألف كيلومتر مربع، مضيفين أن توقيت توقف البركان عن الثوران غير معروف.

وبدأ ثوران بركان "كيلوا" الخميس الماضي، وعلى إثره تصاعدت الأبخرة والحمم البركانية على مسافات واسعة شملت مناطق سكنية.

ويعد بركان "كيلاوا" واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا، ويقع في حديقة براكين هاواي الوطنية.