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كُتّاب وآراء
إعادة الانتخابات البرلمانية الإيطالية تلوح في الأفق
زادت التوقعات بإعادة الانتخابات البرلمانية في إيطاليا مع إجراء الرئيس سيرجيو ماتاريلا لجولة أخيرة من المشاورات في محاولة منه لحل أزمة سياسية محتدمة منذ شهرين بسبب الخلافات بين زعماء الأحزاب.
وقال ماتيو سالفيني رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف إنه طلب من ماتاريلا تفويضا لمحاولة تشكيل حكومة بوصفه رئيسا لائتلاف يمين الوسط الذي فاز بغالبية المقاعد في انتخابات الرابع من مارس الماضي التي جاءت نتائجها غير حاسمة، مضيفا بعد اجتماعه مع ماتاريلا "نثق في أن الرئيس سيمنحنا فرصة لإيجاد أغلبية في البرلمان".
لكن ائتلاف يمين الوسط يلزمه نحو 50 مقعدا إضافيا على الأقل لتحقيق تلك الأغلبية وقال مصدر في مكتب الرئيس إنه دون التوصل إلى اتفاق سياسي واضح فإن ماتاريلا سيسعى على الأرجح إلى تشكيل حكومة محايدة تقبل بها معظم الأحزاب.
وقال المصدر الرئاسي إنه مع استمرار الأصوات الرافضة تزيد احتمالات إعادة الانتخابات مع بداية شهر يوليو تموز الذي يغادر فيه كثير من الإيطاليين بلدهم لقضاء العطلات الصيفية.
وسيكون ذلك حدثا لم يسبق له مثيل في إيطاليا ما بعد الحرب حيث جرت العادة على إجراء الانتخابات في فصل الربيع.
وقال حزب حركة (5-نجوم) وحزب الرابطة إنه يتعين على إيطاليا إجراء الانتخابات يوم الثامن من يوليو تموز إذا لم يتم التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة على تشكيل حكومة جديدة.
واقترح سالفيني ولويجي دي مايو رئيس حركة (5-نجوم) الموعد بعد اجتماع لهما في البرلمان.