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تيار الحريري يفقد 12 مقعدا في انتخابات لبنان
الاثنين 07 ماي 2018 - 15:10
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الاثنين، إن تيار المستقبل حصل على 21 من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس، مقارنة مع 33 مقعدا حصل عليها في آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2009.
وعلى الرغم من الخسائر فإن الحريري ما زال السياسي السني الأقوى بحصوله على أكبر كتلة في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا مما يجعله المرشح الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الحريري في مؤتمر صحفي "أمد يدي إلى كل لبناني لتثبيت الاستقرار السياسي وتحسين المعيشة لجميع اللبنانيين".