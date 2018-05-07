الإمارات توضح حقيقة دورها في سقطرى اليمنية

هسبريس من الرباط

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن استغرابها للبيان الصادر باسم أحمد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، والذي نشر على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، "والذي تناول دولة الإمارات ودورها بشكل يخالف الواقع والمنطق، ولا ينصف الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم اليمن واستقراره وأمنه".

ووفق قصاصة صادرة عن وكالة أنباء الإمارات، فإن الوزارة ذاتها استهجنت في بيانٍ صادر عنها "إقحام موضوع السيادة الذي لا يمت للواقع الحالي بصلة، خاصة في ظل ظروف الأزمة الحالية، حيث تدرك دولة الإمارات الدور الذي يقوم به الإخوان المسلمون ومن يقف وراءهم في هذه الحملات المغرضة التي تستهدف الإمارات، التي تعتبر ركنا من أركان جهود التحالف العربي الرامية إلى استتباب الأمن والاستقرار وعودة الشرعية".

وأضافت الوزارة أن هذه الحملات المغرضة، "والتي يقودها الإخوان المسلمون، فيما يتعلق بجزيرة سقطرى، تأتي ضمن مسلسل طويل ومتكرر لتشويه دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة ضمن جهود التحالف العربي الهادفة إلى التصدي للانقلاب الحوثي على الشرعية"، وفق تعبير القصاصة ذاتها.

كما أوضح بيان الوزارة أن الإمارات "تقوم بدور متواز في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة، ويأتي افتتاح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لبعض هذه المشاريع ضمن هذا الإطار".

وخلص البيان في الأخير إلى أنه "لا مطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق أو أي جزء منه، وأن خطواتها التي تقوم بها في العديد من المحافظات اليمنية إنما تأتي دعما لأمن واستقرار اليمن ومساعدة الشرعية والشعب اليمني"، وفق ما أوردته القصاصة ذاتها.