ترامب يعلن غدا قرارا بشأن اتفاق إيران النووي

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر اليوم الاثنين إنه سيعلن قراره بشأن ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18.00 بتوقيت جرينتش) غدا الثلاثاء.

وهدد ترامب بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على إصلاح ما يصفه بعيوبه.