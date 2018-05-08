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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش يحرر ألف أسير من قبضة "بوكو حرام"

الجيش يحرر ألف أسير من قبضة "بوكو حرام"

الجيش يحرر ألف أسير من قبضة "بوكو حرام"
هسبريس - متابعة
الاثنين 07 ماي 2018 - 23:03

أعلن الجيش النيجيري أنه جرى إنقاذ أكثر من ألف شخص كانوا أسرى لدى جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وقال المتحدث باسم الجيش البريجادير جنرال تيكاس تشوكو إن معظم الذين جرى تحريرهم هم نساء وأطفال وشباب كانوا أرغموا على القتال في صفوف بوكو حرام.

لكن من غير الواضح متى جرى تنفيذ هذه المهمة التي جرت في أربع قرى بولاية بورنو. وقال تشوكو إن المهمة جرى تنفيذها بالتعاون مع قوة مهام خاصة دولية من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر وبنين حيث تم إنشاؤها خصيصا لمحاربة بوكو حرام .

يذكر أن بوكو حرام - التي تنشط بصفة رئيسية في شمال شرق نيجيريا والمناطق المجاورة - أثارت رعبا في أنحاء العالم في عام 2014 باختطافها ما يربو على 200 طالب غالبيتهم من المسيحيين من بلدة تشيبوك .

ومنذ عام 2009 لقي ما لايقل عن 20 ألف شخص حتفهم في هجمات شنتها بوكو حرام.

وفر حوالي 2.5 مليون شخص من أعمال العنف في شمال شرق نيجيريا مع وجود خمسة ملايين آخرين يعتمدون على المساعدات الغذائية بحسب احصاءات الأمم المتحدة.

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