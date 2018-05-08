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كُتّاب وآراء
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تحطم مروحية عسكرية روسية شرقي سوريا
الاثنين 07 ماي 2018 - 22:45
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تحطم مروحية عسكرية تابعة لها، شرقي سوريا، ومقتل طاقمها.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "مروحية عسكرية من طراز (كا-52)، تابعة للقوات الروسية تحطمت شرقي الأراضي السورية، ما أسفر عن مقتل طياريها(اثنين)"، بحسب قناة روسيا اليوم.
وأضاف البيان، أن "التحقيقات الأولية تُشير إلى أن الحادث ناجم عن خلل فني على الأرجح".
وأشار إلى أن فريق إنقاذ "تمكن من العثور على جثماني الطيارَين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية" وفق المصدر ذاته.
ولم تحدد الوزارة الجهة التي يتبعها فريق الإنقاذ أو اسم القاعدة التي انطلقت منها المروحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - خالد القرية الاثنين 07 ماي 2018 - 23:10
طائرة هجومية ملقبة بتمساح أخر تكنلوجيا روسية تسقط غريب
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