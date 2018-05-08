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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الإيراني يتعهد بإحباط التهديدات العسكرية

الجيش الإيراني يتعهد بإحباط التهديدات العسكرية

الجيش الإيراني يتعهد بإحباط التهديدات العسكرية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 13:40

قال مسؤول عسكري إيراني كبير، الثلاثاء، إن قوة إيران العسكرية ستحبط أي تهديد للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الميجر جنرال محمد باقري رئيس أركان الجيش الإيراني قوله "القوات المسلحة تقدم أفضل خدمات لديها وما من تهديد يخيف إيران".

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