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الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان الروسي يقر تعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء

البرلمان الروسي يقر تعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء

البرلمان الروسي يقر تعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 16:10

صدق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعيين ديمتري ميدفيديف رئيسا للوزراء بموافقة 374 عضوا واعتراض 56 عضوا ليبقى بالمنصب الذي يشغله منذ عام 2012.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لروسيا أمس الاثنين لفترة جديدة مدتها ست سنوات ثم رشح بعد ذلك ميدفيديف لرئاسة الوزراء وطلب من النواب دعم ترشيحه

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1 - روكا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 17:11
منتهى الديموقراطية هذان الرجلان يتناوبان على حكم روسيا ، فقط يبدلان المكاتب ، اوقل انه حكم قيصري لاتتبدل فيه اسماء الا بالموت
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