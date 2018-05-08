البرلمان الروسي يقر تعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء

هسبريس - رويترز

صدق مجلس النواب الروسي، اليوم الثلاثاء، على تعيين ديمتري ميدفيديف رئيسا للوزراء بموافقة 374 عضوا واعتراض 56 عضوا ليبقى بالمنصب الذي يشغله منذ عام 2012.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أدى اليمين الدستورية رئيسا لروسيا أمس الاثنين لفترة جديدة مدتها ست سنوات ثم رشح بعد ذلك ميدفيديف لرئاسة الوزراء وطلب من النواب دعم ترشيحه