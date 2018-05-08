دبي تحظر تصوير دعاية العمليات الجراحية

هسبريس - متابعة

حظرت إمارة دبي تصوير المرضى أثناء العمليات الجراحية في العيادات أو المستشفيات، وبث مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية، وذلك منعا لاستغلال المرضى لغرض الدعاية والإعلان عن المنشأة أو الطبيب.

وأصدرت هيئة الصحة بدبي، اليوم الثلاثاء، تعميما إلى كافة المنشآت الصحية والأطباء والممرضين في الإمارة بمنع تصوير المرضى أثناء الإجراء الجراحي لغرض الدعاية.

وشددت على ضرورة التقيد بتدابير مكافحة العدوى بغرف العمليات، وعدم السماح لأي شخص غير أفراد الطاقم الطبي بالدخول إلى غرف الجراحة، منعا لتحرير مخالفات ضد المخالفين وتطبيق عقوبات.

وقال الدكتور مروان الملا، مدير إدارة التنظيم الصحي، للصحفيين في دبي إن هذا الحظر يأتي في الوقت الذي باتت تتزايد فيه ظاهرة قيام بعض الأفراد غير المرخصين بالدخول إلى غرف العمليات والتصوير بالفيديو مع البث المباشر لعمليات جراحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستغلال تلك الفيديوهات كدعاية للمركز أو للمنشأة الطبية أو الطبيب المعالج، دون مراعاة لحقوق وخصوصية المرضى، وشدد على أن هذا "أمر غير مسموح به حتى في حال موافقة المريض على التصوير".

وقال الملا إن مثل هذه التصرفات المخالفة تؤثر بشكل سلبي على تركيز الطبيب أثناء العمل الجراحي، إضافة إلى أنها تعطل الطاقم الطبي المتواجد في غرفة العمليات، كما تشكل مخالفة صريحة لمبادئ مكافحة العدوى وخاصة إذا كان من يقوم بالتصوير شخص غير مرخص له بالدخول للغرفة أو دون خلفية طبية.

وذكر أن الهدف من القرار هو توفير كافة المتطلبات والظروف المثالية التي تضمن إجراء جراحات آمنة في غرف العمليات وفقا لأرقى المعايير العالمية.