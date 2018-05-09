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كُتّاب وآراء
بعد قرار المغرب .. واشنطن تشجب دعم إيران للجماعات الإرهابية
شجبت وزارة الخارجية الأمريكية "الطبيعة المقوضة للاستقرار لأنشطة إيران، بما في ذلك دعم هذا البلد لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى" وذلك في رد فعل من الوزارة على إثر قرار الرباط قطع العلاقات مع طهران بسبب "التواطؤ الواضح"" والدعم العسكري لحليفها حزب الله لـ"البوليساريو".
وحرصت الخارجية الأمريكية على التذكير، ضمن تصريح توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، بأن الولايات المتحدة "أعربت باستمرار عن قلقها إزاء الطبيعة المقوضة للاستقرار لأنشطة إيران، بما في ذلك دعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى".
وأضاف المصدر ذاته أن إيران "تظل في عداد الدول الراعية للإرهاب كما يظل حزب الله منظمة إرهابية دولية".
وخلصت وزارة الخارجية الامريكية إلى القول، "تتطلع الولايات المتحدة إلى دعم شركائنا لتحييد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار، واحتواء عدوانها ، خاصة دعمها للإرهاب والمقاتلين، وإقامة توازن قوى أكثر استقرارا".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.
وقال الوزير في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لإيران".
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تعليقات الزوّار (11)
الخلاصة ان ايران اصبحت قوة اقليمية يحسب لها مليار حساب; على الاقل ضمنت الى صفها الاتحاد الاوروبي, او بعبارة اخرى خلقت انقساما للصف الغربي.