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الرئيسية | خارج الحدود | بعد قرار المغرب .. واشنطن تشجب دعم إيران للجماعات الإرهابية

بعد قرار المغرب .. واشنطن تشجب دعم إيران للجماعات الإرهابية

بعد قرار المغرب .. واشنطن تشجب دعم إيران للجماعات الإرهابية
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:00

شجبت وزارة الخارجية الأمريكية "الطبيعة المقوضة للاستقرار لأنشطة إيران، بما في ذلك دعم هذا البلد لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى" وذلك في رد فعل من الوزارة على إثر قرار الرباط قطع العلاقات مع طهران بسبب "التواطؤ الواضح"" والدعم العسكري لحليفها حزب الله لـ"البوليساريو".

وحرصت الخارجية الأمريكية على التذكير، ضمن تصريح توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، بأن الولايات المتحدة "أعربت باستمرار عن قلقها إزاء الطبيعة المقوضة للاستقرار لأنشطة إيران، بما في ذلك دعمها لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى".

وأضاف المصدر ذاته أن إيران "تظل في عداد الدول الراعية للإرهاب كما يظل حزب الله منظمة إرهابية دولية".

وخلصت وزارة الخارجية الامريكية إلى القول، "تتطلع الولايات المتحدة إلى دعم شركائنا لتحييد نفوذ إيران المزعزع للاستقرار، واحتواء عدوانها ، خاصة دعمها للإرهاب والمقاتلين، وإقامة توازن قوى أكثر استقرارا".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قد أعلن الثلاثاء الماضي أن المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو.

وقال الوزير في لقاء صحفي مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية "لقد عدت للتو من زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أجريت بطهران لقاء مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني السيد جواد ضريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية لإيران".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - BAROUCH الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:18
انتصار قوي للمغرب ضد الروافض اللذين يمولون الجماعات الارهابية ...صفعة قوية لنظام عسكر المرادية بعد هذا الخبر الصاعقة اللتي ستكون نتيجته ان دويلة الجزائر خادمة ايران ستنكشف انها تحتضن مليشيات حزب الله الارهابي في تندوف باوامر من طهران لتدريب عصابة البوليساريو...دويلة الجزائر الان في نظر المنتدى الدولى راعية للارهاب واتهامات المغرب كانت صحيحة ...تحيا الاستخبارات المغربية الباسلة في دحر وسحق كل متربص غدار انقذناه بالامس القريب من هول الاستعمار ونحن في ذكرى 8 ماي حتى لا ينسوا
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22
2 - مغربي أمريكي الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:21
ترامب يريد محو البوليزاريو. الأخبار صحيحة. والجزائر سترغم على الدخول في مفاوضات مع المغرب قصد نقل السيادة على الصحراء الشرقية بما في ذلك بشار و القنادسة و خاسي بيضا و تنذوف الى المملكة المغربية العظمى و ستدفع تعويض للمغرب عن سنوات مشكل الصحراء المغربية وعن خسائر الحروب المادية و البشرية. وإن لم تفعل الحزائر فحتما ستصبح سوريا شمال إفريقيا. ترامب لا يمزح. تقربوا صيفا حارا جدا.
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22
3 - مغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:23
اظن ان الويلات الامريكية (الويلات عن قصد) هيا الامر و الناهي لجميع الدول العربية. والباقي فقط يطبق التعليمات. انتهى الكلام
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-9
4 - ولد حميدو الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:26
ادا كانت إيران عندها حسابات مع دول فعليها أن تواجههم بجيشها النظامي و ليس بواسطة حزب الله و الحوثيون و الحشد الشيعي و مؤخرا محاولة مع البوليساريو مثل الشخص الذي لن يقدر على خصمه و يسخر بلطجي لينتقل منه و غير ذلك فباكستان تمتلك النووي و لم تقم عليها هده الضجة التي مع إيران فكل ما في الأمر مؤامرة ضدها حتى من روسيا التي تريد بأن تخرجها من سوريا اما الحرب العالمية فالقوة العظمى ليست غبية حتى تتقاتل بينها بل بالعكس فإذا أرادت دولة التفرعين سيتحالفون ضدها حتى لا تكثر الاقطاب
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4
5 - هوهو الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:34
ترامب ليس واثقا من قراره و السبب محاولته اقناع العالم بتوقيعه للقرار امام الكاميرات. سلاح الميديا اكثر فتكا من النووي.
الخلاصة ان ايران اصبحت قوة اقليمية يحسب لها مليار حساب; على الاقل ضمنت الى صفها الاتحاد الاوروبي, او بعبارة اخرى خلقت انقساما للصف الغربي.
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-7
6 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:37
عقيدة نظام الملالي في طهران هي الارهاب فبعد ان حققت جزء من اهدافها في الخليج العربي و الشرق الاوسط بتخريب مليشياتها الارهابية كل من العراق و سوريا و اليمن و لبنان و دق اسفين العداوة بين الاشقاء الخليجيين اصبحت تتقدم نحو شمال افريقيا لتربطه بمشروعها الشيطاني التخريبي للمجتمعات العربية السنية حيث وقع اختيارها على الجزائر لانها تعرف ان نظامها منشغل فقط بقضية الصحراء المغربية و يمكن التسلل اليه بكل سهولة ليصبح قنطرتها للعبور نحو المملكة المغربية الشريفة التي اصبحت عقبتها الكاداء في وجه مشروعها التخريبي فاعطت اوامرها لذراعها الارهابي المتمثل في حزب الله الشيطاني بالتحالف مع مليشيات البوليساريو الارهابية التي تعرف انها الطفل المدلل للنظام الجزائري و كان مشروعها التخريبي يتقدم في صمت و بعيدا عن الاعين لولى يقظة المخابرات المغربية التي اكتشفت تلك المؤامرة المتعددة الاهداف حيث ايقظت المجتمع الدولي و كان من نتائجها ردود الافعال المشجبة لتلك المؤامرة التي كانت تدور فصولها فوق التراب الجزائري بمباركة او في غياب نظامها المنشغل بالمغرب فالرد الامريكي كان طبيعيا لكن يجب ايضا معاقبة حلفائها و ضربهم
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8
7 - ولد حميدو الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:52
المهم الضرسة التي كانت توجع المغرب إزالها و ارتاح و لا يهمنا الان الاتفاق النووي أو الملاوي ما دامت دول عربية و إسلامية تعايبب معنا أكثر من امريكا
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0
8 - محيطنا الاطلسي القارة الأربعاء 09 ماي 2018 - 00:56
رقم 5 الجزائري من الطبيعي ان تطبل لسيدتكم ايران لانكما نظامان عسكريان ديكتاتوريان يذبحان شعبهما ...تتغنى علينا بايران هل نسيت ان صدام رحمه الله اعطاهم طريحة ودخل حتى طهران وان جزائرك ايضا اكلت شر طريحة من المغرب والدليل بكاء بنبلة وصياحه لمراركة حقرونا وفكيك الان اقليم مغربي يرفرف فوقه علمنا رغم انها تقع وسط الجزائر
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9 - aziz الأربعاء 09 ماي 2018 - 01:00
لماذا لا يشترط المغرب محاربته الارهاب الدولي ادراج البوليزاريو في خانة الارهاب لانها جماعة مسلحة تنهب المساعدات و تختبا وراء المدنيين و تجند مرتزقة و تنفذ اجندة الجزائر
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5
10 - مغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 01:03
أنا مافهمت ولا شيء.أمريكا ضد إيران وحزب الله والمنظمات الإرهابية التي ترعاها إيران والحزب.لكن أمريكا في الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء المغربية تطلب مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليزاريو وإيجاد حل للنزاع.إذا أمريكا هي لي كتبيض وتفرخ المنظمات الإرهابية.وعندما تنقلب عليها تحاربها.هذه هي أمريكا.أخذت أموال العرب ونقلت سفارتها للقدس.
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-2
11 - dami الأربعاء 09 ماي 2018 - 01:10
الدول العربية بما فيها المغرب أصبح أمرها مضحك تتلاعب بها أمريكا كما تشاء اليوم أمريكا معنا وغدا ضدنا وبعد غد معنا اللعبة الأمريكية واضحة ونحن تنتضر فقط ردة الفعل. نحن دولة بلا سيادة
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