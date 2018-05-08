ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ووقع على قرار الانسحاب .

وأكد ترامب في كلمة بالبيت الأبيض أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم والوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.

وتابع ترامب أن "إسرائيل نشرت وثيقة تثبت أن النظام الإيراني سعى لامتلاك سلاح نووي .. واليوم لدينا الدليل القاطع أن وعود طهران بإيقاف تخصيب اليورانيوم كانت كاذبة".

واعتبر أن "هذا الاتفاق الكارثي أعطي النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات" وفق تعبيره.