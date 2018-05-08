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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:25

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ووقع على قرار الانسحاب .

وأكد ترامب في كلمة بالبيت الأبيض أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم والوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.

وتابع ترامب أن "إسرائيل نشرت وثيقة تثبت أن النظام الإيراني سعى لامتلاك سلاح نووي .. واليوم لدينا الدليل القاطع أن وعود طهران بإيقاف تخصيب اليورانيوم كانت كاذبة".

واعتبر أن "هذا الاتفاق الكارثي أعطي النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - MOUAD الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:36
ها علاش قطع العلاقات مع ايران فهمتو دابا ؟
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17
2 - يونس السلفي الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:37
غير الله يدير الخير مع هاد المزعزع
ممكن ينوض الحرب العالمية الثالثة
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29
3 - ابو صلاح الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:37
عندما قرأت كلمة انسحاب فرحت
ضننت ان امريكا انسحبت من تنضيم
كاس العالم
هههههههههه
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47
4 - منجد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:40
إنها الحرب لامحابة قادمة ... يجب على الدول العربية الإستعداد لماهو أسوء ...
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22
5 - Seddam الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:41
هههههه قناة العربية محتفلة بالقرار،يا لهم من سدج،طرامب لا يتحدث إلا لغة الدولار،الله أعلم كم دفعت السعودية و الإمارات له من ملايين ليتخد هذا القرار.
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35
6 - chergui abderrahman الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:43
بوادر حرب جديدة ضد إبران بدأت تظهر، كل هذه الإرهاصات تنبأ بها... بعد أفغنستان و العراق جاء دور ايران
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21
7 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:44
مزيان فرحنا هذا هتلر مريكاني في هذه اللحظة التاريخية لقد هرمنا لسماع هذه الاخبار المعلنة عن حرب جديدة.
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6
8 - سني لا وهابي! الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:44
سبحان الله غير صدفة تزامنت مع قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران اللي بالصدفة كذلك رجعناها بعدما أوباما عقد الاتفاق الأممي حول مشروع إيران النووي!؟! سبحان الله!
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16
9 - abdou الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:46
إنتضرو الحرب العالمية التالثة بعد إنسحاب أمريكا من الإتفاق
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8
10 - حاميدو الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:52
بعد ترويض كوريا الشمالية هل يتجه ترامب لخلع أنياب ايران.
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5
11 - salim الثلاثاء 08 ماي 2018 - 19:57
صهيوني الماكر كل شئ عنده بالمال وجدو راسكم المغاربة برميل لبترول غادي يزيد يشعل في السوق الدولية وبالتالي على الاسعار
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6
12 - زكرياء منجد الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:00
النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وقرار أميركا الانسحاب من الاتفاق النووي قرردار صائب وهو أفضل طريقة لجعل إيران عدم إمتلاك السلاح النووي
إيران و الجزائر وحزب الله و البوليساريو ورم سرطاني
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-11
13 - selina الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:02
الحكومة المغربية كانت واعية بهذا الموقف لهذا سارعت بقطع علاقاتها مع ايران وفي الاخير سوف يعلن ترامب وحلفاؤه في الوقت القريب بان البوليساريو منضمة إرهابية. باي باي الحشرات
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4
14 - هدهد سليمان الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:03
ترامب يردد بشكل ببغاوي مثير للقهقهة كلام نتنياهو بحذافيره حول إيران ومسألة تخصيب الأورانيوم ...
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6
15 - محمد بوعناية الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:03
قبل الاتفاق قال علي الخمنائي إن أمريكا لن لتلنزم ولم يصدقه لا حسن روحاني ولاجواد ظريف
ولكن الرجل حامل لكتاب الله واقتبسها من الاية كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم البقرة 100
حتى انا لن يصدقني كثيرون
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-1
16 - ملاحظ الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:04
ترامب ، بوتين، نتنياهو، ماكرون، الوزير الاول البريطاني كلهم منتمون للماسونية العالمية و هدفهم واحد: نظام عالمي واحد ! Nouvel ordre mondial

هدفهم تدمير الاسلام و تشتيت المسلمين و تهيئة المجال لقدوم الدجال ! و هُن يعملون منذ اكثر من 1000 سنة و لقد نجحوا في خططهم .. ومن يشك في ذالك فالتاريخ شاهد عيان
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1
17 - FOUZIA IDRNAOUR الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:04
سيصدر العالم بأسره رواية اترامب واسرائيل إلى أن ينبت العكس بعد 10 سنين كما وقع في عهد جورج بوش في ما يخص سلاح الدمار الشامل للعراق.السلاح النووي يجب أن تملكه جميع الشعوب.
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3
18 - المغرب خطار الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:05
المغرب , ماتيدير شي خطوة حتى تيعرف راه مع الرابحة , قلتها في تعليقات سابقة , ما كاين لابوليزاريو لا والو , المغرب تابع لحلف امريكا -فرنسا-الخليج-اسرائيل اي خطوة الا كان درسها مع حلفائه
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5
19 - كمال المانيا الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:06
أمريكا لها سياسة واضحة بغض النظر هل هي على صواب أم لا. مصلحتها هي التي تحكم سياستها وهي الأخ الأكبر لإسرائيل. هذا شيئ عادي لأنها القوة العسكرية الأولى في العالم . مع الأسف الدول العربية والإسلامية تتآمر على بعضها البعض، وتستعرض عضلاتها الفاشلة على بعضها البعض، والمثال جارة السوء التي تساند الطغاة في العالم العربي و لا تدخر جهدا في تقسيم المغرب . الغرب عكس ذالك يفعل كل ما في وسعه من أجل شعوبه ومصالحه.
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1
20 - ولد حميدو الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:10
أمريكا هكذا
تجعلك سبعا و ترجعك ضبعا بعد دلك
و الضحايا هي الدول التي وقعت اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع إيران بعد الاتفاق
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5
21 - Elbeja3di الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:11
Comment vont réagir les chinois et les russes !!!! C'est très claire Israël a le droit au nucléaire mais pas les musulmans ce sont les chrétiens qui décident dieu nous a prévenu y a plus de 14 siècles
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي ..........
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