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كُتّاب وآراء
ترامب يعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، ووقع على قرار الانسحاب .
وأكد ترامب في كلمة بالبيت الأبيض أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم والوصول لحافة امتلاك سلاح نووي.
وتابع ترامب أن "إسرائيل نشرت وثيقة تثبت أن النظام الإيراني سعى لامتلاك سلاح نووي .. واليوم لدينا الدليل القاطع أن وعود طهران بإيقاف تخصيب اليورانيوم كانت كاذبة".
واعتبر أن "هذا الاتفاق الكارثي أعطي النظام الإيراني الإرهابي ملايين الدولارات" وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
ممكن ينوض الحرب العالمية الثالثة
ضننت ان امريكا انسحبت من تنضيم
كاس العالم
هههههههههه
إيران و الجزائر وحزب الله و البوليساريو ورم سرطاني
ولكن الرجل حامل لكتاب الله واقتبسها من الاية كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم البقرة 100
حتى انا لن يصدقني كثيرون
هدفهم تدمير الاسلام و تشتيت المسلمين و تهيئة المجال لقدوم الدجال ! و هُن يعملون منذ اكثر من 1000 سنة و لقد نجحوا في خططهم .. ومن يشك في ذالك فالتاريخ شاهد عيان
تجعلك سبعا و ترجعك ضبعا بعد دلك
و الضحايا هي الدول التي وقعت اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع إيران بعد الاتفاق
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي ..........