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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى في الجولان

إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى في الجولان

إسرائيل تعلن حالة التأهب القصوى في الجولان
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 08 ماي 2018 - 20:37

أصدرت إسرائيل تعليمات للسلطات المحلية في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل "لفتح وتجهيز الملاجئ" بعد رصد ما وصفه الجيش "بنشاط غير عادي للقوات الإيرانية في سوريا".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم نشر أنظمته الدفاعية وأن "جيش الدفاع الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي هجوم".

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