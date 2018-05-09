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خامنئي: خطاب الرئيس ترامب "سخيف وسطحي"
الأربعاء 09 ماي 2018 - 12:32
نقل الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي عنه قوله، اليوم الأربعاء، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "سخيف وسطحي".
وقال خامنئي "سمعتم الليلة الماضية رئيس أمريكا يدلي بتصريحات سخيفة وسطحية. لقد كذب أكثر من عشر مرات في تصريحاته وهدد النظام والشعب قائلا سأفعل هذا وذاك. يا سيد ترامب أقول لك بالنيابة عن الشعب الإيراني: لقد ارتكبت خطأ".