الشرطة الفرنسية تفضّ اعتصاما طلابيا في تولوز

هسبريس - الأناضول

أجلت الشرطة الفرنسية، فجر اليوم الأربعاء، طلابًا كانوا معتصمين في جامعة تولوز جان- جوريه، منذ 6 مارس الماضي، احتجاجًا على إصلاحات حكومية في التعليم.

وتدخل نحو 200 عنصر شرطة حوالي الساعة الرابعة فجرًا، لفضّ اعتصام قرابة 70 طالبًا في الجامعة، بحسب صحيفة "لا ديبيش" الفرنسية.

واستغرقت عملية إجلاء الطلاب من الحرم الجامعي نحو ساعة، ونجحت دون أي مشاكل بحسب بيان لمحافظة تولوز.

غير أن صحيفة "لا ديبيش" قالت إن 3 أشخاص أصيبوا أثناء فض الاعتصام، إلى جانب توقيف آخر.

وأكدت الصحيفة، أن مناصرين للطلاب حاولوا اقتحام محطة مترو في تولوز، تعبيرًا عن دعمهم للطلاب إلا أنها باءت بالفشل.

جدير بالذكر أن البرلمان الفرنسي وافق في فبراير الماضي، على مشروع قانون يتضمن لوائح بإصلاح التعليم ومتطلبات القبول في الجامعات.

وعلى وقع المصادقة، تظاهر عدد كبير من الطلاب بأكثر من 50 جامعة فرنسية، بينها جامعات بالعاصمة باريس ومدن نانسي وميتز وغرونوبل ومونبلييه وليون وسترازبورغ.

غير أن الشرطة تمكنت من فض العديد من الاعتصامات عبر عمليات إجلاء، قامت بها بمختلف المدن في البلاد.