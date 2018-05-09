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كُتّاب وآراء
الوليد بن طلال يقتني أشهر فنادق مدينة نيويورك
اشترى الأمير السعودي الوليد بن طلال وشركاؤه فندق بلازا، أحد أشهر الفنادق بمدينة نيويورك الأمريكية، مقابل 600 مليون دولار.
ووفقا لما أفادت به جريدة (نيويورك بوست) اليومية أن بن طلال، أحد أكثر رجال الأعمال ثراءا في العالم، استخدم في اللحظات الأخيرة حقه كمساهم ليعادل العرض الأعلى، ويقطع الطريق على مستثمرين آخرين.
ويمتلك الأمير السعودي فندق آخر في نفس المدينة "NYLO Hotels"، بالإضافة لمكاتب في شارع ماديسون، ومباني تاريخية في واشنطن وبوسطن وسان أنطونيو ولندن، ودائما ما يتفاخر بثروته التي قدرها بـ35 مليار دولار.
إلا أن مجلة (فوربس) وضعته خارج قائمة الأشخاص الأكثر ثراء في العالم لهذا العام، وهو القرار الذي لم يلق قبولا لدى بن طلال، الذي قام برفع دعوى قضائية في 2013 ضد المجلة بداعي "بخس" ثروته.
ووفقا للجريدة، كان بن طلال يمتلك 25% من أسهم فندق بلازا، وقام العام الماضي ببيع جزءا من أسهمه لشركة "Ashkenazy Acquisition Corp" للتسويق العقاري التي يديرها شريكيه بن أشكينازي ومايكل ألبرت.
وأتاحت لهم هذه العملية فرصة معادلة أعلى عرض، 600 مليون دولار، المقدم من مجموعة مستثمرين محليين.