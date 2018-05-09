السعودية تعترض 3 صواريخ أطلقها الحوثيون

هسبريس - إفي

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية تم إطلاقها من جانب المتمردين الحوثيين من اليمن تجاه الرياض ومنطقة واقعة في جنوبي المملكة.

وذكرت قناة (الإخبارية) المحلية أن القوات السعودية اعترضت صاروخين في سماء الرياض ولم تقدم مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص.

وتم اعتراض صاروخ ثالث قرب مدينة جازان الجنوبية، بحسب بيان المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، تركي المالكي.

وقال المالكي إن هذا الهجوم عمل "عدائي" من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وذكر أيضا أن "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وتقود الرياض تحالفا عربيا أطلق عملية عسكرية في اليمن في 26 من مارس 2015 لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، في مواجهة المتمردين الحوثيين.