24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5006:2813:2917:0820:2121:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. الأمازيغية دواء أيديولوجية البوليساريو القومية العربية الانفصالية (5.00)

  2. المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية يعد ببرنامج دسم (5.00)

  3. مع عائلة ضحية طنجة (5.00)

  4. تقرير: مؤسسات الرعاية الاجتماعية تطعم نزلاء بـ5 دراهم يوميا (5.00)

  5. "تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعترض 3 صواريخ أطلقها الحوثيون

السعودية تعترض 3 صواريخ أطلقها الحوثيون

السعودية تعترض 3 صواريخ أطلقها الحوثيون
هسبريس - إفي
الأربعاء 09 ماي 2018 - 09:30

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية تم إطلاقها من جانب المتمردين الحوثيين من اليمن تجاه الرياض ومنطقة واقعة في جنوبي المملكة.

وذكرت قناة (الإخبارية) المحلية أن القوات السعودية اعترضت صاروخين في سماء الرياض ولم تقدم مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص.

وتم اعتراض صاروخ ثالث قرب مدينة جازان الجنوبية، بحسب بيان المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، تركي المالكي.

وقال المالكي إن هذا الهجوم عمل "عدائي" من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وذكر أيضا أن "إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وتقود الرياض تحالفا عربيا أطلق عملية عسكرية في اليمن في 26 من مارس 2015 لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، في مواجهة المتمردين الحوثيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.