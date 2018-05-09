24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5006:2813:2917:0820:2121:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية يعد ببرنامج دسم (5.00)

  2. مع عائلة ضحية طنجة (5.00)

  3. "تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم" (5.00)

  4. حملات "المقاطعة" تعيد مواجهات البرلمان بين المعارضة والحكومة (5.00)

  5. قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران "يزلزل" العالم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تنظيم "القاعدة" يهدد شركات غربية في أفريقيا

تنظيم "القاعدة" يهدد شركات غربية في أفريقيا

تنظيم "القاعدة" يهدد شركات غربية في أفريقيا
هسبريس - رويترز
الأربعاء 09 ماي 2018 - 13:40

هدد فرع لتنظيم القاعدة بشن هجمات على عمليات شركات غربية في شمال وغرب أفريقيا ووصفها بأنها "أهداف مشروعة" وحث المسلمين على مقاطعتها.

وسبق أن شن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي هجمات على منشآت، لاسيما في الجزائر حيث شن هجوما كبيرا على محطة للغاز الطبيعي في عام 2013 أدى إلى مقتل عشرات العمال.

وشن مقاتلو التنظيم كذلك هجمات على فنادق يرتادها أجانب في مالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار.

وقال التنظيم في بيان "يأتي هذا البيان منابذة لكل الشركات والمؤسسات الغربية -وبدرجة أولى الفرنسية منها-العاملة في المغرب الإسلامي (من ليبيا إلى موريتانيا) ومنطقة الساحل وإخطار لها بأنها هدف مشروع للمجاهدين".

وجرى تداول البيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي وترجمه موقع سايت الذي يراقب التنظيمات المتطرفة. وحص البيان بالذكر فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في معظم بلدان شمال وغرب أفريقيا، وحلفاءها في المنطقة.

وجاء في البيان "قررنا أن نضرب العمق الذي يحافظ على استمرارية هذه الحكومات العميلة ويمكن المحتل الفرنسي من توفير رغد العيش والرخاء لشعبه".

وشهدت المنطقة تزايدا في التشدد الإسلامي منذ الانتفاضة في ليبيا التي أطاحت بمعمر القذافي، وأدت إلى فوضى تمكنت خلالها الفصائل المسلحة من نهب مخازن الأسلحة الحكومية.

وقادت فرنسا تدخلا عسكريا في مالي عام 2013 للتصدي للجماعات الإسلامية التي سيطرت على شمال البلاد الصحراوي في 2012.

ولا يزال لباريس آلاف الجنود المنتشرين في منطقة الساحل الجرداء في غرب أفريقيا في إطار عملية تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة. وتعزز الولايات المتحدة وجودها في المنطقة أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد44 الأربعاء 09 ماي 2018 - 14:53
بل يجب عليكم العمل على توفير البديل بتطوير الاقتصاد المحلي لهذه الشعوب بالعلوم و التربية الحسنة للساكنة لا بالقتل و سفك دماء العباد كفاكم عنفا و طلقوا سياسة الدمار اللهم رحمتك يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.