24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5006:2813:2917:0820:2121:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. الغنوشي يقترح وساطة تونسية لرأب الصدع بين المغرب والجزائر (5.00)

  2. المهرجان الدولي للثقافة الأمازيغية يعد ببرنامج دسم (5.00)

  3. ناشطون مغاربة ينظمون مسيرة القدس بالرباط في "ذكرى النكبة" (5.00)

  4. مع عائلة ضحية طنجة (5.00)

  5. "تعويضات الكوزينة" تدفع المهداوي إلى وصف بنكيران بـ"المجرم" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الروسي يستعرض "الأسلحة التي لا تقهر" في الميدان الأحمر

الجيش الروسي يستعرض "الأسلحة التي لا تقهر" في الميدان الأحمر

الجيش الروسي يستعرض "الأسلحة التي لا تقهر" في الميدان الأحمر
هسبريس - رويترز (صور: أ.ف.ب)
الأربعاء 09 ماي 2018 - 15:45

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، عرضا لطائرات متقدمة تحمل صواريخ أسرع من الصوت، كان وصفها بالأسلحة التي "لا تقهر"، وذلك بعد أيام من بدئه فترة رئاسية رابعة.

ومر الآلاف من الجنود مترجلين أمام بوتين خلال هذا العرض العسكري الذي هو جزء من احتفال سنوي بانتصار الاتحاد السوفيتي على النازيين في الحرب العالمية الثانية. كما دوى هدير الدبابات المارة عبر الميدان الأشهر في موسكو تذكيرا بالقوة العسكرية لروسيا خلال الحرب الباردة.

وتابع بوتين العرض من منصة وسط مجموعة من قدامي المحاربين الذين ارتدى بعضهم أزياء عسكرية مزينة بصفوف من النياشين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموجود حاليا في موسكو لمناقشة الملف السوري، حاضرا كما شهد العرض الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش. وحل نجم هوليوود ستيفن سيجال، الذي منحه بوتين جواز سفر روسيا عام 2016، ضيفا على الاحتفال.

وتعتبر السلطات، المدعومة بوسائل إعلامية رسمية، هذا الاحتفال مناسبة لتعزيز الشعور الوطني وإظهار مدى نجاح برنامج تحديث الجيش الروسي أمام العالم والمشترين المحتملين للأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال بوتين، الذي دخلت علاقاته مع الغرب في مسار عدائي، إنه لا يرغب في حدوث سباق تسلح لكنه حذر أعداء روسيا المحتملين من أن بلده طور جيلا جديدا من الأسلحة التي لا تقهر لأغراض دفاعية.

وقال خلال العرض "نتذكر مآسي الحرب العالمية الثانية ودروس التاريخ الواضحة لكل ذي عينين. بدأت نفس المسارات القديمة القبيحة في الظهور مجددا لكن بمصاحبة تهديدات جديدة: الأنانية والتعصب والقومية العدوانية وادعاء التميز الاستثنائي".

وأضاف بوتين "نتفهم الخطورة الكاملة لتلك التهديدات" شاكيا من محاولات غير مقبولة لإعادة كتابة التاريخ. وقال إن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أمن العالم.

وزاد بوتين الإنفاق العسكري بدرجة كبيرة على مدى 18 عاما هيمن خلالها على السياسة الروسية ومنح الجيش نفوذا كبيرا في صنع السياسات ونشر القوات الروسية في أوكرانيا وسوريا وأشعل التوترات مع الغرب.

وتضمنت الأسلحة الروسية التي جرى استعراضها في الميدان الأحمر اليوم المنصة المتحركة لإطلاق الصواريخ النووية العابرة للقارات (يارس) وكذلك قاذفات صواريخ باليستية من طراز (إسكندر-إم) ونظام الدفاع الجوي الصاروخي المتقدم (إس-400) الذي نشرته موسكو في سوريا لحماية قواتها.

’صاروخ لا يقهر’

كان الإعلان لأول مرة عن وجود الصاروخ كينجال (الخنجر)، الأسرع من الصوت ويمكن حمله على متن مقاتلة (ميج-31 كيه)، إحدى الخطوات الترويجية للأسلحة الروسية على المستوى العالمي.

وكشف بوتين وجود كينجال في مارس آذار ضمن مجموعة من الأنظمة الصاروخية التي وصفها بأنها لا تقهر وبإمكانها تجاوز أي خطوط دفاعية للأعداء.

وقالت وسائل إعلام روسية إن بإمكان صواريخ كينجال ضرب أهداف يصل بعدها إلى 2000 كيلومتر وهي تحمل رؤوسا نووية أو تقليدية مضيفة أن الصواريخ جرى نشرها بالفعل في المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا.

وشاركت في العرض العسكري للمرة الأولى أكثر طرازات المقاتلة الشبح (إس.يو-57) تقدما وهي من الجيل الخامس وجرى تجربتها في سوريا كما شاركت مركبة الاستطلاع (أوران-9) المدرعة ذاتية القيادة والتي بإمكانها دعم فرق المشاة العسكرية.

وبدت المركبة المزودة بمدفع آلي عيار 30 ملليمترا وسلاح آلي آخر وصواريخ مضادة للدبابات وقاذفة صواريخ وكأنها مستعدة للمشاركة في مشهد لفيلم سينمائي من الخيال العلمي.

كما شاركت في العرض مركبة (أوران-6) ذاتية القيادة المخصصة لإزالة الألغام إضافة إلى أحدث الطائرات الروسية بدون طيار ومركبة ثالثة مدرعة مصممة لدعم الدبابات في ميادين المعارك اسمها (ذا ترمينيتور).

والعرض العسكري في الميدان الأحمر أحد عدد من العروض التي تقام في 28 مدينة روسية اليوم الأربعاء بمشاركة 55 ألفا من الجنود و1200 من أنظمة التسليح و150 طائرة حربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ضد النازية الأربعاء 09 ماي 2018 - 15:55
النازية هي من الأخطأ الكبرى التي قام بها الإنسان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
2 - Ouled jilali الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:03
الاسلحة التي لا تقهر هما هدوك لبنيتات. الله يسلطهم علينا. قولوا أمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
3 - رشيدي الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:06
صراحة لي عجبني فالمقال هو صور العسكريات الروسيات.. تتمنى الحرب معاهم هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
4 - مغربي الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:09
الرءيس الروسي يجري تعديلات على الطاءرات و الغواصات و الذبابات و حاملات الطاءرات و الحكومة المغربية تجري تعديلات على صناعة البيرة و توزيعها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
5 - من واحد مكلخ الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:15
السلام عليكم. قلبي يؤلمني عندما أشاهد مثل هاته الدول في تصنيع الاسلخة والطاءرات والذبابات و البارجات البحرية والرؤوس النووية.....أما نحن ماذا نصنع؟!من غير الحقد والبغد والتشرميل والفساد....لك الله يابلدي... أنشري يا هسبريس من فضلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - Adil الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:17
العلاقات لاتؤمن الا بالقوة
ان كنت قويا الجميع يضعك في الحسبان
ان كنت ضعيفا تبقى مصلحتك تحت وصاية الاقوياء يحركونها حسب مزاجهم
علينا ان نبني قوتنا العسكرية ذاتيا وان نطورها بتشجيع البحث العلمي والعناية بالراسمال البشري
حتى يصبح الجميع يحسب لنا الف حساب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
7 - ben الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:22
هذ هي الدولة ديال بصح ولهدر يرعف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
8 - محمد محمادي الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:24
كل الاسلحة تقهر ماعدا سلاح واحد وهو الانسان المكون العقلاني الذي يستطيع استغلال قدرات عقله الى اقصى حد. انه قاهر للظلم وفي كل حركاته وسكناته خير وبركات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - tornadoguy الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:24
لا اعرف لما هؤلاء المسؤولون الروس لازالوا يعيشون بعقلية الحرب الباردة والسباق نحو التسلح وقمع شعبهم ولا يريدون أن يستوعبوا ان سر قوة الأمم وتقدما انما في تحرير الإنسان من القيود لا تكبيله انها عقلية الجنرالات والقياصرة ستبقون دكتاتورية إلى الابد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
10 - عليلي الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:25
الجزائر حاولت تقليد الروس وايران لكن لا اظن ان لها نفس الجيش ونفس العتاد. الجيش الذي ياكل و ينام ولم يشارك في اي حرب عندما يسمعون جيش العدوا قادم لا اظنه سيستعرض بل سيترك سلاحه كما فعل جيش صدام حسين. المناورات العسكرية للانظمة الدكتاتورية جلها استعراضية لتخويف شعوبها لكن عند الامتحان يدلون ويهانون. هل رايتم يوما جيش امريكا يستعرض. عندما يستعرض يستعرض في الميدان وتكون ضرباته قاسمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
11 - Michab Benyounes الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:27
كل هذه العضلات المعروضة للتخويف وللإشهار لبيع اسلحتهم ولقتل الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ وتمير مساكنهم وقد رأيانا هذه الحماقة التي اجتاحت الشعب السوري المغوار الذي عنى الويلات من جراء الاعتداء الروسي الظالم بدعوى محاربة الارهاب جربوا فيه كل انواع الاسلحة وهاذا هو هدفهم في مواجهة الانسان المسلم وتدمير بنيته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - عبدالله الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:27
على المغرب ان يغير سياسته بماءة وتمانين درجة والفكرة هي التالي :::
عشرين سنة ديال التقشف او فلوس الدولة يمشيو كلها في التعليم الجدي والصحة والتربية الحسنة ومحاربة الفساد بالسجن القاسي .
والله العظيم في ظرف عشرين سنة سوف يكون عندنا جيل جيل الاختراع ومهندسين وأطباء وعلماء يضربون لهم الف حساب . ولكن كل المغاربة عليهم بالتضحية لا مظاهرات ولا جوج ، في ظرف عشرين سنة سوف نصنع سلاحنا بايدينا وسوف يضرب لنا الف حساب وكلمتنا سوف تكون لها قيمة لا من الدول العظمى ولا الصغرى اما الجارة الحقودة فسوف تدخل في جواها بلهلا يكزيه لها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - Said France الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:29
C'est la RUSSIE qui vaincu Hitler, bataille de Moscou + bataille de Stalingrad + bataille de Koursk
Les américains sont venu largement après alors que l'armée Russe était arrivée aux frontières de l'Allemagne
D'ailleurs ce sont les soldats Russes qui sont arrivés largement en premier à Berlin
Quand je lis sur cette guerre, je constate que les Américains sont intervenus en Europe, seulement pour stopper l'avancée Russe, car ils auraient pu coloniser toute l'Europe facilement
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
14 - salime الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:32
الناس فين وصلات ينعسو 200عام ومنوصلوش ليهم وحنا العرب مضاربين غير معا الكراسي واكبر كصعة واكبر راية وناري على امة .نحن اسوأ انة عرفها التاريخ نامر بالمنكر وننهى عن الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - IBN JAZAIER الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:34
عن قريب تحلق su 35 بتمنراست وsu 34 بام البواقي لقد اعدت لهم اكبر قاعدتين جويتين على مستوى الافريقي والبحر الابيض المتوسط ولكل دولة لها الحق لتقوية جيوشها وهذا لدفاع عن سيادتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - said الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:41
بلا دبابات بلا طائرات غير هاذوك الزوينات يقهرو اللي ما يتقهر. شفتهم و شداتني التبوريشة بلا حرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - بعلي الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:44
الى المغربي رقم 4 انت لست بمغربي لان مستواك ناقص جدا و اكثر انت تتشبت بالفتنة فقط فالمغرب و الحمد لله في الطريق الصحيح اما انت و مثلك انبحو ما شئتم لقافلة المقرب لاأحد قادر على وقوفها و اقاف جهودها الجبارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - mmm الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:44
نسيتم الحديث عن جمال وجوه الحسناوات الروسيات والذي يسبب الدمار الشامل اكثر من الاسلحة الورسية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - حلال ذكوري حرام نساءي الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:46
كانتساءل الى جات مغربية و قالت احسن حاجة فهاد الاستعراض العسكري هو الجندي الروسي و يا ربي تجيبلنا غير بالضحك اتشوف 200 سلبيات و الردود مكاين غير شواهتينا و مكاتحشموش و العفة و الاخلاق مابقاوش و زيييييييد و لكن كيف المغربي قالها على النساء الروسيات هانيا واخا كلشي ضاحك فرحان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - عمران الأربعاء 09 ماي 2018 - 16:47
إنها روسيا، أين المغرب و الجزائر و العرب كلهم لا يتقنون إلا الأكل و الشخير.
كن أسد و تجول في الغابة هذا ينطبق على من يصنع سلاحه بيده.
كن دجاجة و ادخل بين أشجار الصبار هذا ينطبق على...... أكمل من فظلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.