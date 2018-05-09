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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي ترامب يهدد إيران للتفاوض

الرئيس الأمريكي ترامب يهدد إيران للتفاوض

الرئيس الأمريكي ترامب يهدد إيران للتفاوض
هسبريس - رويترز
الأربعاء 09 ماي 2018 - 17:08

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما"، وذلك بعد أن أعلن أمس انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة.

ولم يتضح بعد ما الإجراءات التي ستتخذ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Martin près du kiss الأربعاء 09 ماي 2018 - 17:48
j'étais très jeune quand j'ai appris que : La lois du plus fort est toujours la meilleure...et quand les grands parlent les petits se taisent.....
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2 - rachida الأربعاء 09 ماي 2018 - 18:11
بصراحة ما كنا نسمعه عن امريكا وديمقراطيتها كان مجرد كلام . كيف لدولة قوية وتحكم العالم تقوم بهذه البلطجة علانية دون اية مراعاة لشعوب العالم .؟ كيف تهدد كل من خالفها الراي ؟ ما موقع مجلس الامن من الاعراب ؟ وما الفاءدة من كل هذه المؤسسات الدولية التي تدعي حماية مصالح الدول ؟ هذه الفتونة كل نشاهدها فقط في المسلسلات .هل عاد عنتر بن شداد في شخص ترامب .
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