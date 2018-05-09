الرئيس الأمريكي ترامب يهدد إيران للتفاوض

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما"، وذلك بعد أن أعلن أمس انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران وفرض عقوبات جديدة.

ولم يتضح بعد ما الإجراءات التي ستتخذ.