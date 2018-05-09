"مباشرة معكم" يحرز جائزة التميز الإعلامي

هسبريس - و.م.ع

فاز البرنامج الحواري "مباشرة معكم" الذي تبثه القناة الثانية، بجائزة التميز الإعلامي التي يمنحها مجلس وزراء الإعلام العرب.

ومنح المجلس في إطار اجتماع دورته الـ49 المنعقد، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الجائزة لعدد من البرامج الإخبارية والحوارية العربية، من بينها "مباشرة معكم" الذي تبثه القناة الثانية، وذلك عن حلقة خاصة عن "مفهوم الجهاد وشروطه وضوابطه والأخطاء الشائعة عنه".

كما حظيت معدة البرنامج، الإعلامية المغربية مريم الريسي بالتكريم من قبل المجلس، إلى جانب المدير العام لاتحاد الإذاعات العربية وعدد من الإعلاميين من الكويت وسلطنة عمان واليمن والبحرين وفلسطين وليبيا وذلك في إطار جوائز التميز الإعلامي العربي التي تم تخصيصها هذا العام للعمل التلفزيوني العربي.

وشمل التكريم أيضا، خلال هذا اللقاء، التلفزيون العراقي باعتباره أول تلفزيون عربي، والذي انطلق بثه عام 1956.

وضمت قائمة التكريمات برامج حوارية وإخبارية أيضا من مصر وفلسطين والسعودية.

وحظي بالتكريم أيضا عدد من شهداء العمل الاعلامي التلفزيوني منهم وائل العبسي من اليمن، وعصام السلامي من فلسطين.

من جهة اخرى، قرر مجلس وزراء الإعلام العرب اختيار الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، كعاصمة للإعلام العربي لعام 2018 / 2019 .

كما قرر المجلس ، في قراره الصادر في ختام أشغال اجتماعه اليوم، اختيار القدس كعاصمة دائمة للإعلام العربي وذلك بالتوازي مع اختيار عاصمة عربية سنويا كعاصمة للإعلام العربي.

وطلب المجلس من اتحاد اذاعات الدول العربية، التعاون والتنسيق مع وكالات الأنباء العربية والفضائيات العربية لتوحيد البث الزمني المباشر خلال الاحتفال بهذه الفعالية في إطار الاحتفاء بالرياض كعاصمة للإعلام العربي.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ترأسه وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج.