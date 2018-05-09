باراغواي تقرر نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية في باراغواي، الأربعاء، أنها قرّرت نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في دجنبر 2017، قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يجري هذا النقل في الرابع عشر من الشهر الحالي، ليتزامن مع الذكرى السبعين لإعلان إنشاء دولة إسرائيل.