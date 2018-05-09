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باراغواي تقرر نقل سفارتها إلى القدس المحتلة
الأربعاء 09 ماي 2018 - 19:34
أعلنت وزارة الخارجية في باراغواي، الأربعاء، أنها قرّرت نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في دجنبر 2017، قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ومن المقرر أن يجري هذا النقل في الرابع عشر من الشهر الحالي، ليتزامن مع الذكرى السبعين لإعلان إنشاء دولة إسرائيل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - موشي حاييم ذزرائيلي الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:26
نشكر دولة البارغواي على هذا الإعتراف التاريخي
2 - كوكو الأربعاء 09 ماي 2018 - 20:41
اصلا القدس عاصمة اليهود تاريخيا منذ زمن طويل اين الجديد في هذا اليهود كانوا موعودين بهذه الارض منذ زمن بعيد لا افهم لماذا الاستغراب من ان القدس عاصمة اليهود فهده المعلومة مثبتة تاريخيا يكفي النظر في التاريخ لتصل اليها هذا ان كانت هنالك قراءة لدى العرب اصلا يا امة ضحكت من جهلها الامم
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