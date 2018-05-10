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الرئيسية | خارج الحدود | مهاتير محمد يحقق فوزا مدويا بانتخابات ماليزيا

مهاتير محمد يحقق فوزا مدويا بانتخابات ماليزيا

مهاتير محمد يحقق فوزا مدويا بانتخابات ماليزيا
ليز لي وفاثين أونجكو من كوالالمبور*
الخميس 10 ماي 2018 - 00:05

أظهرت النتائج النهائية فوز السياسي الماليزي المخضرم مهاتير محمد زعيم تحالف المعارضة بالأغلبية في الانتخابات العامة التي أجريت في البلاد أمس الأربعاء ليعود الرجل القوي إلى منصب رئيس الوزراء الذي شغله سابقا على مدى 22 عاما.

وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج النهائية تظهر حصول "تحالف الأمل" الذي يتزعمه مهاتير على 113 مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان، بينما حصل تحالف باريسان الحاكم على 79 مقعدا.

وبهذا الانتصار المدوي يصبح مهاتير (92 عاما) أكبر زعيم منتخب في العالم.

وقال مهاتير في مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يؤدي اليمين القانونية رئيسا للوزراء غدا الخميس.

ولم يكن كثيرون يتوقعون فوز مهاتير في مواجهة الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا قبل نحو ستة عقود.

وأغلقت الشرطة عدة طرق رئيسية في قلب العاصمة مع ظهور المؤشرات على أن ائتلاف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق يتعثر.

وأجل حزبه مؤتمرا صحفيا، كان مقررا مساء، حتى صباح الخميس وقال إن نجيب الذي حكم البلد لما يقرب من عشر سنوات سيخاطب وسائل الإعلام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

*رويترز

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