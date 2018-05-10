روسيا تعلن إسقاط الدفاعات السورية غالبية الصواريخ الإسرائيلية

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن إسرائيل استهدفت مواقع مرابطة الوحدات الإيرانية والدفاع الجوي السوري في ضرباتها التي شنتها فجرا في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الطيران الإسرائيلي استخدم 28 طائرة لضرب المواقع المستهدفة في سوريا، موضحة أنّ "إسرائيل أطلقت 60 صاروخا بينها 10 صواريخ أرض-أرض تكتيكية"؛ كما أشارت إلى أنّ دفاعات جيش النظام السوري "أسقطت أكثر من نصف الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على 50 موقعا تابعا للقوات الإيرانية في سوريا، ردا على إطلاق 20 صاروخا على هضبة الجولان المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين مينليس، إن الجيش الإسرائيلي شن هجومه بعد إبلاغ روسيا (حليفة إيران والنظام السوري) بنيته استهداف مواقع في سوريا، وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضح مينليس أن قائمة الأهداف شملت: مواقع للمخابرات الإيرانية، وقيادة لوجيستية يديرها "فيلق القدس" الإيراني، وموقعا عسكريا وآخر لتقديم الخدمات اللوجستية في الكسوة (بريف دمشق)، ومعسكرا شمال دمشق، ومخازن سلاح لـ"فيلق القدس" في مطار دمشق الدولي، إضافة إلى مواقع مراقبة عسكرية ومنظومات مراقبة في المنطقة الحدودية.

فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع "تويتر"، إن الضربات الإسرائيلية أحبطت قدرات إيرانية في سوريا كانت مصدر تهديد لإسرائيل.