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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن التركي يعتقل عشرات من أفراد القوات الجوية

الأمن التركي يعتقل عشرات من أفراد القوات الجوية

الأمن التركي يعتقل عشرات من أفراد القوات الجوية
هسبريس - رويترز
الخميس 10 ماي 2018 - 16:55

قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن الشرطة اعتقلت، اليوم الخميس، عشرات الأشخاص في عملية استهدفت أفرادا من القوات الجوية قالت إن لهم صلات برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.

وقال الادعاء إنه أصدر أوامر اعتقال استهدفت 96 شخصا منهم 91 من أفراد القوات الجوية ومازالت الشرطة تبحث عن باقي المطلوبين في عملية تتركز في مدينة أزمير في غرب البلاد وامتدت في 15 إقليما.

وتردد ان المشتبه فيهم لهم صلة برجل الدين فتح الله كولن الذي تتهم أنقرة شبكته بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا. وينفي كولن أي صلة له بالانقلاب.

وفي عملية منفصلة قالت وكالة الأناضول إن ممثل ادعاء في أنقرة أصدر اليوم الخميس أوامر اعتقال شملت 93 موظفا في مركز تعليمي خاص كانت السلطات أغلقته في السابق للاشتباه في صلته بشبكة كولن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عددا مماثلا من العاملين بالحكومة والقطاع العام منذ محاولة الانقلاب.

ومن بين المعتقلين وجه الادعاء اتهامات رسمية إلى 50 ألفا ظلوا في السجون أثناء محاكماتهم.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون الحملة. ويتهم المنتقدون الرئيس رجب طيب إردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - كمال الخميس 10 ماي 2018 - 17:40
يبدو أن السيد اردوغان تأثر كثيرا من تعاليم لكل من ديكتاتور اسبانيا سابقا الجنرال فرانكو، وبنوتشي ديكتاتور تشيلي في الماضي القريب. يطبق على أرض الواقع نفس الطرق للتعامل مع المعارضة السياسية
الهدف الاول والوحيد هو البقاء في الحكم مدى الحياة.
عولنا بكري على محرر القدس وفلسطين.
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