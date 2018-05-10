24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:27
|13:29
|17:08
|20:22
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- داني ألفيش يحقق 38 لقبا في مسيرته الكروية
- العماري يترك مقود "الجرار" .. وبرلمانيون يبحثون حل هياكل الحزب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- "ماء سيدي البحر".. إكسير الحياة السياسية
- مغنية راب أمريكية تتهم إسرائيل بالعنصرية
عرائض جرادة تنفي التحريض .. ومعتقلون يشكون العزل بالسجن (5.00)
خبير اقتصادي يرمي المؤسسات العمومية بالفشل و"خدمة الريع" (5.00)
- لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب - (148)
- الحكومة تتوعد "المقاطعين" بالمتابعة بتهمة ترويج "أخبار زائفة" - (125)
- هل تُنفر حملة المقاطعة الشركات الأجنبية من الاستثمار بالمغرب؟ - (108)
- البوليساريو: المغرب دفع 5 ملايين دولار لاسترجاع "شحنة الفوسفاط" - (90)
- "تصريحات طائشة" لوزراء تصب الزيت على نار "حملة المقاطعة" - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن التركي يعتقل عشرات من أفراد القوات الجوية
قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إن الشرطة اعتقلت، اليوم الخميس، عشرات الأشخاص في عملية استهدفت أفرادا من القوات الجوية قالت إن لهم صلات برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
وقال الادعاء إنه أصدر أوامر اعتقال استهدفت 96 شخصا منهم 91 من أفراد القوات الجوية ومازالت الشرطة تبحث عن باقي المطلوبين في عملية تتركز في مدينة أزمير في غرب البلاد وامتدت في 15 إقليما.
وتردد ان المشتبه فيهم لهم صلة برجل الدين فتح الله كولن الذي تتهم أنقرة شبكته بتدبير محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا. وينفي كولن أي صلة له بالانقلاب.
وفي عملية منفصلة قالت وكالة الأناضول إن ممثل ادعاء في أنقرة أصدر اليوم الخميس أوامر اعتقال شملت 93 موظفا في مركز تعليمي خاص كانت السلطات أغلقته في السابق للاشتباه في صلته بشبكة كولن.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألف شخص وعزلت عددا مماثلا من العاملين بالحكومة والقطاع العام منذ محاولة الانقلاب.
ومن بين المعتقلين وجه الادعاء اتهامات رسمية إلى 50 ألفا ظلوا في السجون أثناء محاكماتهم.
وانتقد حلفاء تركيا الغربيون الحملة. ويتهم المنتقدون الرئيس رجب طيب إردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية لمواجهة تهديدات للأمن القومي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الهدف الاول والوحيد هو البقاء في الحكم مدى الحياة.
عولنا بكري على محرر القدس وفلسطين.