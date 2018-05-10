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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تحمّل سليماني مسؤولية هجوم الجولان

إسرائيل تحمّل سليماني مسؤولية هجوم الجولان

إسرائيل تحمّل سليماني مسؤولية هجوم الجولان
هسبريس - رويترز
الخميس 10 ماي 2018 - 18:10

اتهمت إسرائيل الجنرال الذي يقود الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتدبير هجوم صاروخي، اليوم الخميس، على قواعد للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان من داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين "قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذه وقاده (الهجوم الصاروخي) ولم يحقق غرضه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هدهد سليمان الخميس 10 ماي 2018 - 18:26
تايقلْبو على شي سبّة باش باش يضربو إيران... باينة
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11
2 - سني لا وهابي! الخميس 10 ماي 2018 - 18:35
على مسؤليتي: المجد للمقاومين ومن يدعمهم أيا كان دينهم أو مذهبهم
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9
3 - متابع الخميس 10 ماي 2018 - 18:40
اللهم ارزقنا السلم و السلام في وطننا الحبيب الغالي. وابعد عنا الفتنة يا علي يا قدير.
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4 - محمد بوعناية الخميس 10 ماي 2018 - 18:41
والله لو استطعت إسرائيل ان تضرب إيران ضربتها إن علي الخامنئي ليس صدام إن علي الخامنئي ليس القدافي الحصار الاقتصادي هذا جهدهم والله لولا الخشب المسندة العربية التي تتحالف مع إسرائيل حتى تمحا إسرائيل من الوجود
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14
5 - محمد الخميس 10 ماي 2018 - 18:54
في الحقيقة نحن كمسلمين لا نتبع القرآن الكريم....الله يقول في محكم كتابه الكريم وعتصموا بحبل الله جميعا...يعني جميعا سنة و شيعة و من يقول لا نعتصم مع إيران فهو لا يؤمن بكتاب الله...الله سبحانه وتعالى يعلم أكثر منا بأن هناك سيكون سنة و شيعة بعد وفاة النبي...أما الاختلافات فالله سبحانه وتعالى في يوم القيامة سيكون هو الأولى في تفسيرها و سيبين لنا من هو على الصواب...إذا كنا يد مع البعض لكانت فلسطين محررة منذ الزمان...و لكن مع الأسف الشديد نحن شعب لا نقرأ و إذا قرأنا لا نفهم و لا نطبق
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