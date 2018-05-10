إسرائيل تحمّل سليماني مسؤولية هجوم الجولان

هسبريس - رويترز

اتهمت إسرائيل الجنرال الذي يقود الذراع المسؤولة عن العمليات الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني، بتدبير هجوم صاروخي، اليوم الخميس، على قواعد للجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان من داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس للصحفيين "قاسم سليماني هو من أمر بتنفيذه وقاده (الهجوم الصاروخي) ولم يحقق غرضه".