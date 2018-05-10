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الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تدين هجوم قوات إيرانية على إسرائيل

بريطانيا تدين هجوم قوات إيرانية على إسرائيل

بريطانيا تدين هجوم قوات إيرانية على إسرائيل
هسبريس - متابعة
الخميس 10 ماي 2018 - 14:00

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إن بريطانيا تدين هجمات إيران على إسرائيل وتطالب روسيا باستغلال نفوذها في سوريا لمنع أي هجمات أخرى، وذلك بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على قواعد للجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث للصحفيين "ندين هجوم إيران على إسرائيل. ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها".

وأضاف "نطالب إيران بالامتناع عن أي هجمات أخرى ونحث جميع الأطراف على الهدوء. نطالب روسيا باستخدام نفوذها في سوريا لمنع المزيد من الهجمات الإيرانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - حائرة الخميس 10 ماي 2018 - 14:16
وما بقينا فاهمين والو كلشي ترون!!!!!
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6
2 - Elbejaadi الخميس 10 ماي 2018 - 14:16
Les judéo-chrétiens n'ont jamais cessé de nous faire la guerre directement ou indirectement " quand Israël bombarde Gaza, tue des femmes et des enfants , quand Israël attaque la Syrie , assassine des scientifiques partout dans le monde personne ne dit rien. A ceux qui vénèrent les chrétiens " juifs , chrétiens " c'est la même chose
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8
3 - tornadoguy الخميس 10 ماي 2018 - 14:20
اوجدتم لهم وطنا في خاصرة العرب فليس غريبا ان تستمرو في الدفاع عنعم ايها البيون الغذار
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4 - جزاءري الخميس 10 ماي 2018 - 14:24
و نحن نقول ان حماس لها كل الحق للدفاع عن نفسها و بعيدا عن كل طاءفية و مذهبية نقول ان حزب الله كذلك له الحق للدفاع نفسه،الكيل بالمكيالين من طرف الغرب انهك الامة العربية و ادخلها في تجاذبات عربية عربية،المقاومة ليست بإرهابو ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة ماذا حققت عملية السلام مع إسراءيل،،،سوى المزيد من التنازلات و الانبطاح و الانحطاط.
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