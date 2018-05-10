بريطانيا تدين هجوم قوات إيرانية على إسرائيل

هسبريس - متابعة

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، إن بريطانيا تدين هجمات إيران على إسرائيل وتطالب روسيا باستغلال نفوذها في سوريا لمنع أي هجمات أخرى، وذلك بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على قواعد للجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث للصحفيين "ندين هجوم إيران على إسرائيل. ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها".

وأضاف "نطالب إيران بالامتناع عن أي هجمات أخرى ونحث جميع الأطراف على الهدوء. نطالب روسيا باستخدام نفوذها في سوريا لمنع المزيد من الهجمات الإيرانية".