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كُتّاب وآراء
انهيار سد ضخم يودي بحياة العشرات في كينيا
لقى 32 شخصا على الأقل مصرعهم ولا يزال العديد في عداد المفقودين جراء انهيار سد "باتل" الأربعاء في منطقة سولاي جنوب غربي كينيا، بحسب ما ذكرته اليوم مصادر أمنية.
وأكد قائد الشرطة المحلية، جوبيث كيوكو، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 32 قتيلا بعد انتشال 12 جثة جديدة.
وأشار إلى أن عمليات الانقاذ لا تزال جارية ولا تزال حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب ارتفاع عدد المفقودين، وأن مئات الاسر تضررت من ذلك.
وانفجر السد الواقع في مقاطعة ناكورو الليلة الماضية وغمرت المياه الحقول الزراعية القريبة ومركزا تجاريا والعديد من المدارس ومباني آخرى في منطقة سولاي.
وتم إنقاذ 40 شخصا كانوا محاصرين في الوحل الليلة الماضية ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.
ووفقا لشهود من المنطقة، فقد سمع دوي انفجار في ساعة متأخرة الليلة الماضية قبل أن تبدأ المياه في اكتساح مئات المنازل.
وكان السد من بين ثلاثة سدود ضخمة لشركات خاصة من أجل حجز المياه للمزارع في المنطقة.
ورغم أن السدين الاخرين في حالة جيدة ولكن لا تزال أمامهما كمية كبيرة من المياه وتم إجلاء أكثر من 20 أسرة من المنطقة المحيطة بهما لتفادي وقوع كوارث جديدة.
وسجلت كينيا في الأشهر الاخيرة أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وسيول أودت بحياة 118 شخصا ونزوح 271 ألفا آخرين، بحسب آخر تقرير نشره الاربعاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية.