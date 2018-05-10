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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش المصري يعلن تصفية 21 تكفيريا في سيناء

الجيش المصري يعلن تصفية 21 تكفيريا في سيناء

الجيش المصري يعلن تصفية 21 تكفيريا في سيناء
هسبريس - متابعة
الخميس 10 ماي 2018 - 15:15

أعلن الجيش المصري اليوم مقتل 21 تكفيريا محتملا واعتقال 238 من العناصر الجهادية والإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، في شبه جزيرة سيناء، شمالي شرقي البلاد، في إطار العملية الأمنية الموسعة التي بدأت في التاسع من فبراي الماضي ولا تزال مستمرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تصفية ثلاثة من العناصر التكفيرية خلال استهداف سيارة دفع رباعى وأربعة أوكار تستخدم كقاعدة انطلاق.

وقضت القوات المسلحة على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء.

وتمكنت من إلقاء القبض على خمسة آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

وأكد المتحدث القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة لعدد 232 من المطلوبين جنائيا والمشتبة بهم.

وتحارب القوات المسلحة المصرية منذ أعوام جماعات مسلحة متشددة بشمال ووسط سيناء، بينها "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والتي مددت نشاطها إلى خارج شبه الجزيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زكرياء منجد الخميس 10 ماي 2018 - 15:33
الجيش المصري غير قادر على حماية سيناء والمدن المصرية من التنظيمات الإرهابية فعليه الإستعانة بالجيوش العربية خاصة الجيش المغربي العظيم
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2 - حسن اامغريي الخميس 10 ماي 2018 - 15:45
الجيش المصري العاشر عالميا و تعداده مليون جندي وله 120 مقاتلة f16 و 1200 دبابة ابرامز لا مجال للمقارنة بينه وبين الجيش المغربي الدي له 23 f16 و 200 دبابة ابرامز لنك واقعيين ونبتعد عن العاطفة
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3 - ملاحظ مغربي الخميس 10 ماي 2018 - 15:46
والله لولى التحام الشعب المصري مع شيجه الوطني ووضعوا اليد في اليد لو تخربت مصر ودمرت بسبب المتطرفين الإسلاميين والتكفيريين الإرهابيين وتحولت مثل ليبيا أو سوريا...
لكن من حسن حظ مصر ان لها شعب ذكي بالفطرة...
والله ما يعجبني كثيرا فالمصريين هو حبهم الأعمى لوطنهم وجيشهم الشعبي بحيث يستحيل أن تجد مصري واحد سواء كان غني أو فقير يكره بلده وجيشه.. اللهم بالطبع بعض الشرذمة من الإخوان الذين يكرهون جيش مصر..
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4 - سني لا وهابي! الخميس 10 ماي 2018 - 15:49
اللهم اعن كل الجيوش العربية على التنظيمات الإرهابية الخسيسة
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