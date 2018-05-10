24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:49
|06:27
|13:29
|17:08
|20:22
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- داني ألفيش يحقق 38 لقبا في مسيرته الكروية
- العماري يترك مقود "الجرار" .. وبرلمانيون يبحثون حل هياكل الحزب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- "ماء سيدي البحر".. إكسير الحياة السياسية
- مغنية راب أمريكية تتهم إسرائيل بالعنصرية
عرائض جرادة تنفي التحريض .. ومعتقلون يشكون العزل بالسجن (5.00)
خبير اقتصادي يرمي المؤسسات العمومية بالفشل و"خدمة الريع" (5.00)
- مجموعة بنصالح تربط خفض أسعار "سيدي علي" بمراجعة الضربية - (179)
- لجنة برلمانية تكشف تفاصيل أسعار بيع المحروقات في المغرب - (148)
- هل تُنفر حملة المقاطعة الشركات الأجنبية من الاستثمار بالمغرب؟ - (102)
- "تصريحات طائشة" لوزراء تصب الزيت على نار "حملة المقاطعة" - (89)
- البوليساريو: المغرب دفع 5 ملايين دولار لاسترجاع "شحنة الفوسفاط" - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش المصري يعلن تصفية 21 تكفيريا في سيناء
أعلن الجيش المصري اليوم مقتل 21 تكفيريا محتملا واعتقال 238 من العناصر الجهادية والإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، في شبه جزيرة سيناء، شمالي شرقي البلاد، في إطار العملية الأمنية الموسعة التي بدأت في التاسع من فبراي الماضي ولا تزال مستمرة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تصفية ثلاثة من العناصر التكفيرية خلال استهداف سيارة دفع رباعى وأربعة أوكار تستخدم كقاعدة انطلاق.
وقضت القوات المسلحة على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء.
وتمكنت من إلقاء القبض على خمسة آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.
وأكد المتحدث القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة لعدد 232 من المطلوبين جنائيا والمشتبة بهم.
وتحارب القوات المسلحة المصرية منذ أعوام جماعات مسلحة متشددة بشمال ووسط سيناء، بينها "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والتي مددت نشاطها إلى خارج شبه الجزيرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
لكن من حسن حظ مصر ان لها شعب ذكي بالفطرة...
والله ما يعجبني كثيرا فالمصريين هو حبهم الأعمى لوطنهم وجيشهم الشعبي بحيث يستحيل أن تجد مصري واحد سواء كان غني أو فقير يكره بلده وجيشه.. اللهم بالطبع بعض الشرذمة من الإخوان الذين يكرهون جيش مصر..