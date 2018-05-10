الجيش المصري يعلن تصفية 21 تكفيريا في سيناء

هسبريس - متابعة

أعلن الجيش المصري اليوم مقتل 21 تكفيريا محتملا واعتقال 238 من العناصر الجهادية والإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، في شبه جزيرة سيناء، شمالي شرقي البلاد، في إطار العملية الأمنية الموسعة التي بدأت في التاسع من فبراي الماضي ولا تزال مستمرة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن القوات المسلحة تمكنت خلال الأيام الأخيرة من تصفية ثلاثة من العناصر التكفيرية خلال استهداف سيارة دفع رباعى وأربعة أوكار تستخدم كقاعدة انطلاق.

وقضت القوات المسلحة على 18 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بشمال ووسط سيناء.

وتمكنت من إلقاء القبض على خمسة آخرين وضبط عدد من البنادق الآلية وكمية من الذخائر.

وأكد المتحدث القبض على أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بالإضافة لعدد 232 من المطلوبين جنائيا والمشتبة بهم.

وتحارب القوات المسلحة المصرية منذ أعوام جماعات مسلحة متشددة بشمال ووسط سيناء، بينها "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والتي مددت نشاطها إلى خارج شبه الجزيرة.