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كُتّاب وآراء
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السعودية تنفذ حكم الإعدام في قاتل أبيه وأخته
الخميس 10 ماي 2018 - 13:10
نفذت السلطات السعودية اليوم، حكم الإعدام في مكة (غرب البلاد)، بحق سعودي أدين بقتل أبيه وأخته، والشروع في قتل أمه.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن مازن بن محمد بن صدقة حنيفة (سعودي)، أقدم على قتل والده وأخته (نوران)، وذلك بطعنهما بسكين، مما أدى لوفاتهما، والشروع في قتل والدته، دون ذكر تفاصيل أخرى عن القضية.
وأصافت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة وصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.
وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم في يناير 2015.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - mohammed الخميس 10 ماي 2018 - 13:19
الحكم بالإعدام هو تطبيق لشرع الله لمن يستحقه.
2 - المهدي الخميس 10 ماي 2018 - 13:31
الشيء الوحيد فقط لا غير الذي أتمنى استيراده من السعودية هو تنفيذ أحكام الإعدام في حق المجرمين والقتلة الذين يسلبون ارواح الأمنين وكذلك المغتصبين الذين غصّ بهم البلد .. اضرب المربوط يخاف السايب .. الردع .. الردع ثم الردع ..
3 - مومو الخميس 10 ماي 2018 - 14:08
اعتقد ان مرتكب هده اﻻفعال شخص مريض عقليا و ﻻ يمكن ان يكون في كامل وعيه و السعودية ﻻ تأمن بمثل هده المبررات
4 - intidam الخميس 10 ماي 2018 - 14:17
حكم الاعدام قليل في حقه يجب تعديبه بكل انواع التعديب ، اما منظمة حقوق الانسان فتذهب الى الجحيم
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