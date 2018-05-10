السعودية تنفذ حكم الإعدام في قاتل أبيه وأخته

هسبريس - متابعة

نفذت السلطات السعودية اليوم، حكم الإعدام في مكة (غرب البلاد)، بحق سعودي أدين بقتل أبيه وأخته، والشروع في قتل أمه.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن مازن بن محمد بن صدقة حنيفة (سعودي)، أقدم على قتل والده وأخته (نوران)، وذلك بطعنهما بسكين، مما أدى لوفاتهما، والشروع في قتل والدته، دون ذكر تفاصيل أخرى عن القضية.

وأصافت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة وصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم في يناير 2015.