24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4906:2713:2917:0820:2221:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. خطيب سلا ومواضيع الساعة (5.00)

  2. عرائض جرادة تنفي التحريض .. ومعتقلون يشكون العزل بالسجن (5.00)

  3. خبير اقتصادي يرمي المؤسسات العمومية بالفشل و"خدمة الريع" (5.00)

  4. الباراغواي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي (5.00)

  5. "مايمكنش" تطلب دعم مشاهِير لـ"موروكو 2026" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تنفذ حكم الإعدام في قاتل أبيه وأخته

السعودية تنفذ حكم الإعدام في قاتل أبيه وأخته

السعودية تنفذ حكم الإعدام في قاتل أبيه وأخته
هسبريس - متابعة
الخميس 10 ماي 2018 - 13:10

نفذت السلطات السعودية اليوم، حكم الإعدام في مكة (غرب البلاد)، بحق سعودي أدين بقتل أبيه وأخته، والشروع في قتل أمه.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن مازن بن محمد بن صدقة حنيفة (سعودي)، أقدم على قتل والده وأخته (نوران)، وذلك بطعنهما بسكين، مما أدى لوفاتهما، والشروع في قتل والدته، دون ذكر تفاصيل أخرى عن القضية.

وأصافت الوزارة أن الحكم صدر من المحكمة وصدق من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.

وتندد منظمات حقوق الإنسان بتزايد أحكام الإعدام الصادرة في المملكة منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم في يناير 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mohammed الخميس 10 ماي 2018 - 13:19
الحكم بالإعدام هو تطبيق لشرع الله لمن يستحقه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
2 - المهدي الخميس 10 ماي 2018 - 13:31
الشيء الوحيد فقط لا غير الذي أتمنى استيراده من السعودية هو تنفيذ أحكام الإعدام في حق المجرمين والقتلة الذين يسلبون ارواح الأمنين وكذلك المغتصبين الذين غصّ بهم البلد .. اضرب المربوط يخاف السايب .. الردع .. الردع ثم الردع ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
3 - مومو الخميس 10 ماي 2018 - 14:08
اعتقد ان مرتكب هده اﻻفعال شخص مريض عقليا و ﻻ يمكن ان يكون في كامل وعيه و السعودية ﻻ تأمن بمثل هده المبررات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - intidam الخميس 10 ماي 2018 - 14:17
حكم الاعدام قليل في حقه يجب تعديبه بكل انواع التعديب ، اما منظمة حقوق الانسان فتذهب الى الجحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - ياسين الخميس 10 ماي 2018 - 14:24
انا أساند هذا الحكم واتمنى ان ينفذ بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.