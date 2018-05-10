ذبح ثلاثة في هجوم على مسجد بجنوب أفريقيا

هسبريس - رويترز

قال مسؤول بخدمات الطوارئ، اليوم الخميس، إن شخصا واحدا قتل في مسجد بالقرب من دربان بجنوب أفريقيا عندما هاجم أشخاص مسلحون بالسكاكين والمسدسات المصلين وذبحوا ثلاثة أشخاص قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال بريم بالرام المتحدث باسم الهيئة الذي كان أول من وصل إلى موقع الحادث "توفي أحد المصابين الثلاثة وهو في طريقه إلى المستشفى. الاثنان الآخران في حالة حرجة".