سنغافورة تحتضن لقاء ترامب وكيم جونغ أون

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو المقبل.

وأضاف ترامب على تويتر "اللقاء المرتقب بيني وبين كيم جونغ أون سيعقد في سنغافورة في 12 يونيو. سنحاول كلانا أن نجعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي!"