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كُتّاب وآراء
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سنغافورة تحتضن لقاء ترامب وكيم جونغ أون
الخميس 10 ماي 2018 - 15:57
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه سيقابل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة يوم 12 يونيو المقبل.
وأضاف ترامب على تويتر "اللقاء المرتقب بيني وبين كيم جونغ أون سيعقد في سنغافورة في 12 يونيو. سنحاول كلانا أن نجعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي!"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - intidam الخميس 10 ماي 2018 - 16:04
صافي الى حضر ترامب الصلح تاع زعماء الكوريتين سيفسخ وتدكرو كلامي
2 - lazaret الخميس 10 ماي 2018 - 16:04
هكذا يكمل الرئيسان المخبولان الاتفاق على العرب و حلبهم أكثر فأكثر.
3 - رسالة الخميس 10 ماي 2018 - 16:25
يلتقي ويتحاور الأعداء بكل اشكالهم، إلا أشقائنا في الدين والدم واللغة والجغرافية والتاريخ. عيب وعار إخوان وأقارب يعيشون بين حدود مسدودة. كثرت النيف على الخاوي.
4 - مغربي الخميس 10 ماي 2018 - 16:28
القوة تولد الإحترام رغم أنف المتعجرفيين , متى نمتلك نحن أيضا القنبلة النووية.
5 - Niyam الخميس 10 ماي 2018 - 16:29
ماشي من صالح دونالد ترامب صلح لي وقع بين كوريتين . صلح فهو خسارة كبيرة.من طرف امريكا .
6 - david schloops الخميس 10 ماي 2018 - 16:32
الرئيس الامريكي يجس نبض الرئيس الكوري
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