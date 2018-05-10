بوجديمون يعلن تخليه عن الترشح لرئاسة كتالونيا

هسبريس - متابعة

أعلن زعيم إقليم كتالونيا الإسباني السابق كارليس بوجديمون اليوم الخميس، تخليه عن الترشح لرئاسة الإقليم.

واقترح بوجديمون في شريط فيديو نشره على الانترنت ، أن يتولى كويم تورا المنصب وذلك قبل تصويت البرلمان الكتالوني المقرر في 14 ماي لإعلان الزعيم الجديد للإقليم.

ويتواجد بوجديمون في المنفى في ألمانيا وسط طلب إسباني لتسليمه بسبب استفتاء غير قانوني أجري في العام الماضي.

ومنذ انتخابات كتالونيا الأخيرة في دجنبر، فشلت أربع محاولات لتشكيل حكومة للإقليم لأن المرشحين الرئاسيين، إما كانوا في المنفى الاختياري أو قيد الاحتجاز.