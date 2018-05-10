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كُتّاب وآراء
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بوجديمون يعلن تخليه عن الترشح لرئاسة كتالونيا
الخميس 10 ماي 2018 - 20:50
أعلن زعيم إقليم كتالونيا الإسباني السابق كارليس بوجديمون اليوم الخميس، تخليه عن الترشح لرئاسة الإقليم.
واقترح بوجديمون في شريط فيديو نشره على الانترنت ، أن يتولى كويم تورا المنصب وذلك قبل تصويت البرلمان الكتالوني المقرر في 14 ماي لإعلان الزعيم الجديد للإقليم.
ويتواجد بوجديمون في المنفى في ألمانيا وسط طلب إسباني لتسليمه بسبب استفتاء غير قانوني أجري في العام الماضي.
ومنذ انتخابات كتالونيا الأخيرة في دجنبر، فشلت أربع محاولات لتشكيل حكومة للإقليم لأن المرشحين الرئاسيين، إما كانوا في المنفى الاختياري أو قيد الاحتجاز.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عزيزة الخميس 10 ماي 2018 - 21:46
كطالونيا هي راس الجهاز العصبي المركزي لاقتصاد اسبانيا وهذه الاخيرة لن تسمح بالانفصال مهما كلف الثمن والدليل التصرفات الهمجية التي طالت المشاركين في الاستفتاء واغلاف برلمان كطالونيا
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