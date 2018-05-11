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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تضع 9 شخصيات إيرانية على قائمة الإرهاب

الإمارات تضع 9 شخصيات إيرانية على قائمة الإرهاب

الإمارات تضع 9 شخصيات إيرانية على قائمة الإرهاب
هسبريس - رويترز
الخميس 10 ماي 2018 - 23:40

قالت وكالة أنباء الإمارات في بيان اليوم الخميس إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدرجت تسع شخصيات وكيانات إيرانية على قائمتها للإرهابيين والمنظمات الإرهابية للاشتباه في صلاتها بالحرس الثوري الإيراني بعد أن فعلت الولايات المتحدة الأمر نفسه.

وقال البيان "تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات".

وأضاف البيان أن الخطوة جاءت بعد تعاون وثيق مع الولايات المتحدة التي أدرجت نفس الأشخاص والكيانات على قائمة الإرهاب.

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