24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:47
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- داني ألفيش يحقق 38 لقبا في مسيرته الكروية
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- "ماء سيدي البحر".. إكسير الحياة السياسية
- مغنية راب أمريكية تتهم إسرائيل بالعنصرية
- "طيران الإمارات" تنوه بالشراكة مع "الاتحاد"
عرائض جرادة تنفي التحريض .. ومعتقلون يشكون العزل بالسجن (5.00)
خبير اقتصادي يرمي المؤسسات العمومية بالفشل و"خدمة الريع" (5.00)
- الحكومة تتوعد "المقاطعين" بالمتابعة بتهمة ترويج "أخبار زائفة" - (283)
- حكومة العثماني تطلق حملة إعلامية لمحاصرة تداعيات "المقاطعة" - (282)
- هل تُنفر حملة المقاطعة الشركات الأجنبية من الاستثمار بالمغرب؟ - (112)
- البوليساريو: المغرب دفع 5 ملايين دولار لاسترجاع "شحنة الفوسفاط" - (101)
- مغاربة يحتجون أمام "الفيفا" للمطالبة بإطلاق سراح "معتقلي الريف" - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإمارات تضع 9 شخصيات إيرانية على قائمة الإرهاب
قالت وكالة أنباء الإمارات في بيان اليوم الخميس إن دولة الإمارات العربية المتحدة أدرجت تسع شخصيات وكيانات إيرانية على قائمتها للإرهابيين والمنظمات الإرهابية للاشتباه في صلاتها بالحرس الثوري الإيراني بعد أن فعلت الولايات المتحدة الأمر نفسه.
وقال البيان "تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات".
وأضاف البيان أن الخطوة جاءت بعد تعاون وثيق مع الولايات المتحدة التي أدرجت نفس الأشخاص والكيانات على قائمة الإرهاب.