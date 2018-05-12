حملة مقاطعة تستهدف المغني الأمريكي كيلي

هسبريس - رويترز

قالت خدمة "سبوتيفاي" للبث الموسيقي، إنه تم حذف أعمال المغني "آر.كيلي" من قوائم التشغيل والأغنيات التي ترشحها للمستخدمين للاستماع إليها بعد حملة لمقاطعة المغني الذي اتهم بسوء السلوك الجنسي.

وكيلي (51 عاما) واحد من أنجح المغنين المتخصصين في موسيقى (آر.آند بي) في الأعوام العشرين الأخيرة وكان محور حملة مقاطعة اكتسبت قوة دفع الأسبوع الماضي حين تبنتها حركة (تايمز أب) المناهضة للتحرش الجنسي.

وقالت أكبر خدمة للبث الموسيقي في العالم، إذ يبلغ عدد مشتركيها 75 مليونا، إن هذه الخطوة ستؤثر على قوائم التشغيل المملوكة للشركة بالإضافة إلى الأغنيات التي ترشحها للمستخدمين. وستظل أعمال كيلي متاحة لكن قرار حذفها من القوائم يعني أنه لن يتم الترويج لها على الخدمة وهو ما يقلل من معدلات الاستماع لها.

وقالت شركة "سبوتيفاي" تكنولوجيز في بيان "لا نمارس الرقابة على المحتوى بسبب سلوك فنان أو مبدع، لكننا نريد أن تعبر قراراتنا التحريرية وما نختار تقديمه، عن قيمنا".

وفي يوليوز الماضي نفى كيلي الاتهامات التي أوردها موقع "بزفيد نيوز" الأمريكي الإلكتروني بأنه يحتجز نساء رغم إرادتهن في منزله.

وقالت محاميته ليندا مينش في ذلك الحين "السيد روبرت كيلي يشعر بالقلق والانزعاج مما نسب إليه في الآونة الأخيرة. ينفي السيد كيلي هذه المزاعم جملة وتفصيلا وسيلاحق متهميه ليبرئ ساحته".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ست نساء كن على علاقة بكيلي ذات يوم قلن إنهن ارتبطن معه بعلاقات تنطوي على إساءة معاملة. ونفى كيلي الاتهامات.