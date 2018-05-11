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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تتراجع عن إمداد الأسد بصواريخ متطورة

روسيا تتراجع عن إمداد الأسد بصواريخ متطورة

روسيا تتراجع عن إمداد الأسد بصواريخ متطورة
هسبريس - رويترز
الجمعة 11 ماي 2018 - 12:35

نقلت صحيفة "إزفيستيا" اليومية عن مساعد كبير في الكرملين قوله، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تجري محادثات مع الحكومة السورية لإمدادها بصواريخ إس-300 أرض جو المتطورة ولا تعتقد أنها ضرورية، في تحول في موقف موسكو على ما يبدو.

جاءت تصريحات فلاديمير كوجين مساعد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يشرف على المساعدات العسكرية الروسية للدول الأخرى، في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لموسكو هذا الأسبوع والذي مارس ضغوطا كبيرة على بوتين كي لا يمد سوريا بالصواريخ.

وكانت روسيا أشارت الشهر الماضي إلى إنها ستزود الرئيس السوري بشار الأسد بالصواريخ رغم اعتراضات إسرائيل وذلك بعد ضربات عسكرية غربية على سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حينها إن الضربات أعفت روسيا من أي التزام أخلاقي يمنعها من تسليم الصواريخ ونقلت صحيفة كوميرسانت عن مصادر عسكرية لم تسمها القول إن عمليات التسليم قد تبدأ قريبا.

لكن تصريحات كوجين التي أدلى بها بعد محادثات نتنياهو مع بوتين في موسكو تشير إلى أن ضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي آتت ثمارها في الوقت الحالي على الأقل.

ونسبت إزفيستيا لكوجين القول عند سؤاله عن احتمال تزويد سوريا بصواريخ إس-300 "في الوقت الراهن نحن لا نتحدث عن أي عمليات تسليم لأنظمة (دفاع جوي) حديثة"، مضيفا "الجيش السوري لديه بالفعل كل ما يحتاجه".

وبذلت إسرائيل جهودا متكررة لإقناع موسكو بعدم بيع صواريخ إس-300 إلى سوريا، إذ تخشى من أن تحد من قدراتها الجوية على استهداف شحنات الأسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. ونفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد شحنات مشتبه بها.

وأمس الخميس قالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية تقريبا في سوريا بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ على مناطق تحت سيطرة إسرائيل. ويمكن لصواريخ إس-300 أن تصعب جدا مهمة الضربات الجوية الإسرائيلية.

والنظام الصاروخي إس-300 طوره الجيش السوفيتي لكن جرى تحديثه ومتاح الآن في عدة إصدارات بقدرات مختلفة. ويطلق النظام صواريخ من شاحنات وهو مصمم لإسقاط الطائرات العسكرية والقذائف الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وعلى الرغم من أن نظام إس-400 الأكثر تطورا قد حل محلها، إلا أن صواريخ إس-300 لا تزال تعتبر قوية للغاية وتتفوق على كل ما تملكه الحكومة السورية حاليا من صواريخ.

وتعتمد سوريا حاليا على مزيج من أنظمة مضادة للطائرات روسية الصنع أقل تقدما للدفاع عن مجالها الجوي.

ونشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، على نطاق واسع تسجيل فيديو أصدره الجيش الإسرائيلي لصاروخ إسرائيلي يدمر نظاما واحدا من هذا النوع وهو بطارية دفاع جوي روسية الصنع من طراز بانتسير إس-1 أمس الخميس في سوريا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - wood الجمعة 11 ماي 2018 - 12:49
الاسد انتهى بعد بضعة اشهر من مهاجمة شعبه بالطائرات و الاسلحة الثقيلة ، فكل هذه المدة و هو يعرف انه ارتكب خطئا فادحا و لا يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء ، فربما كان يعتقد انه سيقتل بضع مئات من السوريين و يزج في السجون ببضعة اللاف و تنتهي التورة لكن الامور تفاقمت ، فكل من يستمر في دعم هذا النظام الدموي الهمجي يتحمل مسؤوليته عن هذه الجرائم!!
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16
2 - مغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 12:52
أين هم أصحاب مقولة روسيا لا تتخلى عن حلفائها
الذذب الروسي كبير
هكذا فعلوا مع جمال عبد الناصر و السادات حين تخلوا عنهم في آخر لحظة قبل دخولهم في مواجهات حامية مع اسرائيل و الغرب
وهكذا ستفعل بباقي أتباعها وهم دائما من الطغمة المنتفعة كجنرالات الجارة الشرقية
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10
3 - اسفي الجمعة 11 ماي 2018 - 12:57
روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا كما تفعل معظم الدول الأخرى الأرض العربية أصبحت ارد حروب بالوكالة واض لي تعلم الرماية وتجربت جميع انواع الأسلحة
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5
4 - المتفائل الجمعة 11 ماي 2018 - 13:06
كل الدول تنتج ما تحتاج اليه من اسلحة وادوية ومواد غذائية الا العرب فهم اتكاليون..الدول الغربية لا تبحث الاعن مصالحها اولا واخيرا
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8
5 - مومو الجمعة 11 ماي 2018 - 13:08
la reaction de la russie quand syria est frappée parisrael est totalement differente qu'aux attaques des usa/france/uk..cela laisse a reflechir
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