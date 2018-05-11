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كينيا تطلق أول قمر صناعي محليّ إلى الفضاء
الجمعة 11 ماي 2018 - 14:49
من المقرر أن تطلق كينيا أول قمر صناعي تم إنتاجه محليا إلى الفضاء اليوم الجمعة.
وأفادت جامعة نيروبي، التي تولي فريق تابع لها تطوير القمر الصناعي، في بيان بإن رحلة القمر الصناعي متناهي الصغر "1 كيه.يو.إن.إس.بي.إف" ستكون أول رحلة تسجلها كينيا لقمر صناعي من انتاجها إلى الفضاء الخارجي.
وقال بيتر مبيتي، نائب مستشار الجامعة إن الفريق يأمل في "صنع تاريخ".
وتطلق وكالة الفضاء اليابانية في طوكيو اليوم الجمعة القمر الصناعي، الذي يبلغ ارتفاعه عشرة سنتيمترات فقط وقادر على توفير مراقبة محدودة للارض وبث صوتي.
وجاء في البيان أنه إذا نجحت عملية الاطلاق، يعتزم العلماء في الجامعة تطوير أقمار صناعية أكبر عالية الدقة "بقيمة علمية وتكنولوجية كبيرة".