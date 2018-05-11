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الرئيسية | خارج الحدود | رجل دين إيراني بارز يتوعد بتحويل تل أبيب وحيفا إلى أنقاض

رجل دين إيراني بارز يتوعد بتحويل تل أبيب وحيفا إلى أنقاض

رجل دين إيراني بارز يتوعد بتحويل تل أبيب وحيفا إلى أنقاض
هسبريس - متابعة
الجمعة 11 ماي 2018 - 14:00

نقل التلفزيوني الإيراني عن رجل الدين البارز أحمد خاتمي قوله، اليوم الجمعة، إنه إذا تصرفت إسرائيل بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا.

وقال خاتمي في خطبة الجمعة في جامعة طهران "لا يمكن لأعدائنا أن يلحقوا بنا الضرر إذا ما استمعنا إلى زعيمنا (آية الله علي) خامنئي" فيما ترددت هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

وتابع "سنطور قدراتنا الصاروخية رغم الضغوط الغربية... لتعرف إسرائيل أنها إذا تصرفت بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا بالكامل وتحويلهما إلى أنقاض".

وفي لقطات أذاعها التلفزيون الرسمي قال رجل الدين البارز "أمريكا لا يمكنها أن تفعل شيئا. إنهم (الأمريكيون) يسعون دوما لإسقاط النظام الإيراني وخروجهم (من الاتفاق) يتسق مع هذا الهدف... لا يمكن الوثوق أيضا بهؤلاء الموقعين الأوروبيين... لا يمكن الوثوق بأعداء إيران".

وأضاف خاتمي أنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية وذلك بعد أن قال الرئيس حسن روحاني إن طهران ستبقى في الاتفاق النووي المبرم في 2015 حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وفي سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عمليات القصف الأخيرة التي شنتها إسرائيل في سوريا، والتي اعتبرتها "عملا عدائيا" مبنيا على حجج "ليس لها أساس".

وندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي بأن "الهجمات الصهيونية المستمرة على الأراضي السورية، والتي نُفذت بذرائع دون أساس، تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي في سوريا، وتتعارض مع القواعد الدولية".

وانتقد المتحدث في بيان أن "صمت" المجتمع الدولي في هذا الصدد يعتبر بمثابة "ضوء أخضر للنظام (الإسرائيلي) للاستمرار في ارتكاب الاعتداءات"، متهما إسرائيل والولايات المتحدة برعاية الجماعات الإرهابية في سوريا وارتكاب هجمات لـ"تعويض الهزائم القوية التي تعرض لها نفس الإرهابيين الذين خلقوهم هم ولتغيير الموازين لصالحهم".

لذلك، أبرز الدبلوماسي الإيراني أن "اعتداء" إسرائيل في سوريا يظهر "طبيعة هذا النظام الذي يسعى لخلق أزمة"، واصافا البلد العبري بأنه "مسيطر وتحكمه الأكاذيب"، مؤكدا أن إسرائيل تهدف لزعزعة استقرار الشرق الأوسط لاعتبار أن أمنها "يتوقف على انعدام الأمن بالمنطقة".

وعن سوريا، أبرز قاسمي أن "الحكومة والشعب السوري لديهم الحق في الدفاع الشرعي عن أراضيهم"، إذ تدعم إيران نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد الإرهابيين والمعارضة المسلحة من خلال مدها بالمستشارين العسكريين من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى جنود شيعة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي توجه فيها إسرائيل عمليات قصف ضد مواقع إيرانية مزعومة في سوريا، حيث لقي سبعة عسكريين إيرانيين مصرعهم في أبريل الماضي في هجوم ضد قاعدة عسكرية في حمص.

وأثار تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل في الأراضي السورية، قلق المجتمع الدولي وسط مخاوف من امتداد الحرب لمناطق أخرى بالشرق الأوسط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الشجاعة الجمعة 11 ماي 2018 - 14:23
bravo
enfin des hommes qui ne sont pas hypocrites et qui disent ce qu'ils pensent.

رجال بمعنى الكلمة
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-10
2 - محمد87 الجمعة 11 ماي 2018 - 14:28
اللهم اضرب الظالمين بالظامين واخرجنا منهم سالمين
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37
3 - تازي حر الجمعة 11 ماي 2018 - 14:28
اروني رئيس دولة عربية يقول مثل هدا الكلام او عالما عربيا¿¿¿:
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12
4 - رشيد الجمعة 11 ماي 2018 - 14:38
سنين واصحاب العمائم وهم يتوعدون ويهددون وباقي ماشفنا والو
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22
5 - مسلم سني الجمعة 11 ماي 2018 - 14:42
مهما طغوا الطغاة والمنافقون فاران ستنتصر حتما باذن الله
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2
6 - دلشاد احمد الجمعة 11 ماي 2018 - 14:43
احتمال اسرائيل ما تنام الليل من خوفة من ايران الصواريخ التى اطلقت على اسرائيل كتويشا وايران دولة المقاومة والمناعة نبرت من الضربة وقال النظام السوري هو الذب اطلق الصواريخ ايران معروف عنها فقط هوسة في الحرب الايرانية المرحوم دمرهم هم جبناء
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0
7 - هماندوزي الجمعة 11 ماي 2018 - 14:46
إذا قالها قادرين عليها لان الفارسيين شعب عظيم وليسوا جبناء مثل عرب الجزيرة العربية الذين أنبطحوا أمام حذاء الأمريكيين والإسرائيليين والدول الغربية . الإيرانيون إذا قالوا نفذوا .
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0
8 - تالف الجمعة 11 ماي 2018 - 14:50
مسلسل طويل هذا ديال إسرائيل سوف تضرب إيران والعكس طول مدة هذا المسلسل أزيد من 30 سنة وأكثر وهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة ثم ماذا يقول يهود أصفهان في هذا .
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1
9 - ALA الجمعة 11 ماي 2018 - 14:53
للاخ الذي يقول اريني رئيس دولة يقولها ولماذا تكتفي فقط بالتصريحات النارية اين هو الفعل؟ العواطف الاليسية ما عندنا ما نعملو بها راه من سنين وهما كيتوعدوهم و فالاخر اصحاب راه غير اختلفو وصافي
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0
10 - أمير الجمعة 11 ماي 2018 - 14:55
البلابلا البلابلا والهضرة الخاوية ودغدغة مشاعر المسلمين تلقى تفاعل كبير عند الضعفاء الذين لاحول ولاقوة لهم إلا الخرافة التي تضر و لاتنفع.
كم من مرة هدد وكم من مرة تَرجّو آلهتهم ولا شيء حصل
هل اسرائيل وأمريكا ساهلة لهم.
بضربة زر واحدة تدمر كل إيران
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11 - SLIM الجمعة 11 ماي 2018 - 14:57
صراع بين القط والفار لكن فوق الاراضي العربية و على جثث المسلمين
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12 - أكره إسرائيل الجمعة 11 ماي 2018 - 14:58
غي دمرها بالسكات. ..هالعار بغينا نسمعو الإسرائيليين الطايح كثر من النايض. .اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
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