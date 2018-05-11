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الرئيسية | خارج الحدود | أمر قضائي باعتقال 300 عسكري في تركيا

أمر قضائي باعتقال 300 عسكري في تركيا

أمر قضائي باعتقال 300 عسكري في تركيا
هسبريس - متابعة
الجمعة 11 ماي 2018 - 16:40

أطلقت الشرطة التركية عملية أمنية لاعتقال 341 شخصا بينهم 300 عسكري تتهمهم النيابة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليوز 2016.

وأمرت نيابة اسطنبول باعتقال 300 فرد من الجيش، 211 منهم جنود في الخدمة، اعتقلت الشرطة 150 عسكريا منهم، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وفي نفس الوقت طلبت نيابة أنقرة اعتقال 41 مشتبها بهم آخرين.

وتتهمهم السلطات بالانتماء لشبكة رجل الدين فتح الله غولن المنفي بالولايات المتحدة منذ عام 1999.

واُعتقل 189 شخصا أمس في تركيا للاشتباه في صلتهم بالانقلابيين.

وتتهم حكومة حزب "العدالة والتنمية" التي كانت على علاقة وثيقة بغولن، شبكته بتنظيم الانقلاب وهو الأمر الذي نفاه غولن.

ومنذ محاولة الانقلاب اعتقل عشرات الآلاف من الموظفين والعسكريين والشرطيين وموظفي القطاعات الحكومية أو تم فصلهم عن عملهم بشبهة الانتماء لشبكة غولن.

وأعلنت الحكومة التركية في يناير الماضي أنها ستتعاقد هذا العام مع 40 ألف شخص جديد للالتحاق بالقوات المسلحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kamal الجمعة 11 ماي 2018 - 17:09
أردوغان أصبح سلطان من السلاطين، ما يقع لتركيا من تراجع على مستوى الحريات و تزايد الإعتقالات ضد الصحافيين و المعارضين أطاح بصورة تركيا التي كانت مثلا يحتدى به في الديموقراطية والحقوق الفردية ، فقط عند العرب ما زال هذا الشخص بطلا فالعقلية العربية تنتظر رجل المعجزات حتى لو كان مستبدا.
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2 - Amir الجمعة 11 ماي 2018 - 17:09
اتباع أردوغان كانو ينتظرون منه أن يحرر فلسطين وان يرفع علمها فوق مساجد وكنائس القدس وإذا به يقوم بتقتيل الشعب السوري والعراقي ويزج كل من يعارضه من شعبه في غياهب السجون. ولا ينجو منه لا محامي، صحافي. مهندس. شرطي. قاضي، طبيب ديبلوماسي. الخ...... والآن افراد الجيش.
شعاره انا ومن بعدي الطوفان. والسلام
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3 - وعتقو الروح الجمعة 11 ماي 2018 - 17:33
حسب معلوماتي البسيطة غاتعتقلو تركيا كاملة على هاذ لحساب .
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