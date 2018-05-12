24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:26
|13:29
|17:08
|20:23
|21:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفائز بلقب لالة العروسة
- روسيا تتراجع عن إمداد الأسد بصواريخ متطورة
- "يوم صومكم يوم نحركم" .. "أكذوبة" لن تتحقق بين رمضان والأضحى
- مؤتمر التكنولوجيا والابتكار
- ذبح إمام مسجد يستنفر شرطة جنوب إفريقيا
رجل دين إيراني بارز يتوعد بتحويل تل أبيب وحيفا إلى أنقاض (5.00)
الجامعات المغربية تحتل مراتب مُتدنية في تصنيف للدول النامية (5.00)
- بلدان عربية وإفريقية تضاعف وارداتها من الحليب المغربي - (176)
- الصين تمنح مليارا للبوليساريو .. وخبير: تمويل التداريب والأسلحة - (163)
- تقرير: أسعار المحروقات منخفضة بالمغرب .. وهوامش الربح مستقرة - (152)
- حارسة مرمى منتخب السويد تعتنق الإسلام وتستعد لصوم رمضان - (126)
- مبروكي: هذه مظاهر "طلاق" الشباب المغربي مع طقوس الدين - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوش يحذر من مخاطر عزلة أمريكا عن العالم
حذر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش من "مخاطر العزلة" وشجع على مواصلة العمل الإنساني في الخارج.
وقال أثناء تسلمه جائزة في واشنطن، "الناس في الولايات المتحدة لا يمكنهم الهروب من مسؤولياتهم حول العالم".
وتأتي تصريحات الرئيس الجمهوري الأسبق في وقت أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي أثار استياء حلفاء أوروبيين يحاولون إنقاذ الاتفاق ودفع بعض المسؤولين السابقين، مثل مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق ليون بانيتا، للتحذير من عزل الولايات المتحدة لنفسها عن العالم.
وقد تلقى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش جائزة من المجلس الأطلسي عن جهوده في المساعدات الخارجية.