بوش يحذر من مخاطر عزلة أمريكا عن العالم

هسبريس - رويترز

حذر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش من "مخاطر العزلة" وشجع على مواصلة العمل الإنساني في الخارج.

وقال أثناء تسلمه جائزة في واشنطن، "الناس في الولايات المتحدة لا يمكنهم الهروب من مسؤولياتهم حول العالم".

وتأتي تصريحات الرئيس الجمهوري الأسبق في وقت أعلن فيه الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي أثار استياء حلفاء أوروبيين يحاولون إنقاذ الاتفاق ودفع بعض المسؤولين السابقين، مثل مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق ليون بانيتا، للتحذير من عزل الولايات المتحدة لنفسها عن العالم.

وقد تلقى الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش جائزة من المجلس الأطلسي عن جهوده في المساعدات الخارجية.