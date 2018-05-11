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الرئيسية | خارج الحدود | هيئة تقترح "الصيام الالكتروني" في رمضان

هيئة تقترح "الصيام الالكتروني" في رمضان

هيئة تقترح "الصيام الالكتروني" في رمضان
هسبريس - الأناضول
الجمعة 11 ماي 2018 - 15:40

اقترحت رئاسة الشؤون الدينية على المسلمين خلال شهر رمضان القيام بــ "الصيام الالكتروني" (e-oruç) المتمثل بالامتناع عن تضييع الوقت في شبكة الإنترنت والاستعاضة عنه بقضاء الوقت مع أفراد الأسرة والأصدقاء.

جاء ذلك في مقالة للبروفسور، إلهان قليج، عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب بجامعة إسطنبول، في المجلة الشهرية للرئاسة، حملت عنوان "الصيام الالكتروني"، ذكر فيها أن التكنولوجيا جلبت معها الكثير من الأمور الجديدة.

ولفت إلى أن تلك التطورات وفرت تسهيلات لحياة الناس ولكنها جلبت معها مجموعة من المصاعب، وأضاف" وخاصة في السنوات الأخيرة فإن التقنيات بمجال التواصل مثل التلفاز والانترنت والهواتف النقالة شكلت العلاقات الاجتماعية بين الناس".

وقال قليج، "لا معنى لرفض التكنولوجيا بالكامل، ونعتقد بضرورة الدراية بجميع هذه التطورات المقلقة، واتخاذ موقف في مواجهتها، ولكن كيف يمكن أن يكون هذا ممكنًا؟ بحسب قناعتي فإن "الصيام الالكتروني" يمكن أن يكون ممكنًا".

وحول شرحه ماهية "الصيام الالكتروني" كتب قليج " أنه بدل تضييع الوقت في متابعة أكل الناس والأماكن التي يزورونها، التفكير بمن لا يتمكنون من الأكل، أو من لا تسمح لهم قدراتهم المادية الذهاب إلى الأماكن التي يرغبون بها".

وأضاف،" ومن جانب أخر، ينبغي عدم تضييع الوقت في التحدث مع أشخاص لا نعرفهم على بعد مئات أو آلاف الكيلومترات، وعوضًا عن ذلك يجب تفضيل الاستفسار عن أحوال الجيران والناس الذين نصادفهم يوميًا".

وأردف، " يجب التفكير بكيفية رفع مستوى أنفسنا حاليًا، واللعب مع أطفالنا وإخوتنا أو أطفال جيراننا، وتعليمهم الحياة وماهيتها، بدل قضاء ساعات في مواقع الألعاب".

واقترح قليج على الناس الذين يقضون الدقائق وهم يلعبون لعبة تفجير البالونات على أجهزة الهاتف النقال ورقابهم محنية، أن يقوموا بإهداء طفل سوري مكسور الخاطر بالونًا مليئًا بالآمال عوضًا عنها.

ودعا الناس إلى عدم النظر مساءًا إلى عدد الخطوات التي خطوها على مدار اليوم في هواتفهم النقالة (تطبق على الهواتف يحسب عدد الخطوات في اليوم)، وإنما النظر إلى الخطوات الصحيحة التي أنجزت نحو مستقبل جيد وصحيح وأفضل، إضافة إلى إطفاء الهواتف المحمولة عند لقاء الأحبة في أوقات السحور والإفطار بدل إغلاقها مؤقتًا، والنظر إلى وجوههم والتبسم لهم، فضلًا عن إطفاء الهاتف والتوجه إلى صلاة الجمعة والإنصات لخطيب الجمعة بإيمان بدل مشاهدة رسائل "جمعة مباركة"، التي تصل من عشرات الأشخاص الذين لا تعرفوهم أو لا تلتقونهم.

وتناولت منشورات رئاسة الشؤون الدينية مسائل متعلقة بثقافة عدم الإسراف والاستهلاك، بعد تحديدها شعار "لا للإسراف"، لشهر رمضان 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - حمزة الجمعة 11 ماي 2018 - 15:53
مباغناش نكونو اونلاين باش منتقشوش مقاطعة
هدا هوا استغباء و استحمار
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4
2 - Faqih الجمعة 11 ماي 2018 - 15:53
la meilleure fatwa qui puisse adhérer les musulmans à la bonne voie..
c'est même à conseiller pendant les heures de jeune..
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6
3 - مغربية وافتخر الجمعة 11 ماي 2018 - 15:53
هيئة اليام الالكتروني لن ينسينا في المقاطعة والقضية الوطنية #مقاطعون
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8
4 - haamid الجمعة 11 ماي 2018 - 15:55
فكرة سديدة. ..لأن الهواتف الدكية أصبحت تأخذ من وقتنا الكثير. .أصبحت تبعد القريب و ليست تقرب البعيد.
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6
5 - red1 الجمعة 11 ماي 2018 - 15:55
فكرة جيدة و في محلها اللهم ادم على الشعوب العربية الأمن و الأمان و الرخاء و الق في قلوبهم المحبة و الايخاء
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10
6 - عصام الجمعة 11 ماي 2018 - 15:56
هذا كلام منطقي وديني . لنعلن مقاطعة الكبرهات والمراقص ونعلن مقاطعة الفايسبوك الفارغ نعلن مقاطعة المواقع الإباحية نعلن مقاطعة رمي الأزبال على الطرقات نعلن مقاطعة كل ما هو مخالف لشرعنا ولأخلاقنا وإنسانيتنا
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16
7 - kamal الجمعة 11 ماي 2018 - 15:59
يريدون محاربة المقاطعة ..............
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5
8 - دغوغي رضوان الجمعة 11 ماي 2018 - 16:04
الأذان الإلكتروني الصلاة الإلكترونية الزواج الإلكتروني الإنجاب و النكاح الإلكتروني ثم ماذا بعد ذلك لا حول و لا قوة إلا بالله.نحن في أخر الزمان و العلامات الصغرى كلها ظهرت لم يبقى منها إلا الكبرى نسأل الله التبات و التوفيق و الله أعلى و أعلم.
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5
9 - ناعس الجمعة 11 ماي 2018 - 16:04
اصلا حنا رمضان كندوزوه غي نعاس ماكنصليو حتى المغرب نصليو جملة جميع الصلوات لكاينة فالنهار وماشي حتى كي يوذن المغرب لا حتى نفطروا على خاطرنا ونسليو بشي دكيكة ديال اتاي بلويزة عاد نوضو نتوضاو ونصليو جملة وصراحة هاد الصلاة جملة مزيانة كنوفرو بها الطاقة للجسم لي ديجا راه فيبل بصيام وكينساليو الصلاة كنخرجو ندورو باش تتهضم الماكلة وماربيوش الكرش وكي نرجعو للدار نعطيوها للتفراج ههاي
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-2
10 - zouhir الجمعة 11 ماي 2018 - 16:06
هل هي محاولة للتشويش عن حملة المقاطعة خلال شهر رمضان أم دعوة إلى الله يا بنو علمان
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2
11 - مصطفى الجمعة 11 ماي 2018 - 16:17
فكرة رائعة نرتاحوا شويا من صداع الرأس ديال هدا الاجهزة لخدات من حياتنا كل شيء
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5
12 - عالم الجمعة 11 ماي 2018 - 16:18
صداع الراس واش كاين غير المغربا لي كيستعملوا الانترنيت العالم كامل كاين لي عندو الخدمة فالانترنيت 24/24 منو عايش واش متفرقوش علينا مكاينش شي مواضيع اخرى طلبوا منا نوريكم بزاف هذا الميول لي غاديين فيه ضد الشعب راه غادي يزيدكم غير الخسائر والمقاطعة كتزيدوا للشعب عناد وقوة غير تهناوا تا حجة مغدي تلفونا بيها قراوا شوية عالعناد كفاش تعالجوه
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