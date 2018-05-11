المتحدث باسم جيش إسرائيل يصبح "داعية إسلاميا"

هسبريس من الرباط

تحول أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى "داعية إسلامي" يحمل المسبحة تارة، ويستشهد بالقرآن الكريم تارة أخرى، ويدعو الفلسطينيين إلى احترام حرمة يوم الجمعة حينا ثالثا.

وكتب أدرعي في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلا "في الوقت الذي يستغل به البشر العاديّون يوم الجمعة لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة وللقيام بالنشاطات المختلفة، يقوم الغزّيّون بعملياتهم العنيفة على السّياج الأمني ويحرقون الأخضر واليابس عليها زاعمين أنّ ذلك نوع من أنواع المقاومة".

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شباب غزة الذين يقاومون الاحتلال، ويعمدون على تنظيم مسيرات العودة كل يوم جمعة، بكونهم يدنسون حرمة يوم الجمعة المبارك" على حد تعبيره.

وفي تدوينة فيسبوكية أخرى، شبه أدرعي قادة حركة حماس بزعماء إيران، وقال "قادة حماس مثل ملالي إيران يستخدمون القرآن_الكريم بشكلٍ محرّم، ويستهينون بكلام الله مستخفّين بأسماء الرّسول. عودوا إلى رشدكم يا سكّان غزّة ولا تسمحوا لحماس وإيران بردّكم عن الصّراط المستقيم".