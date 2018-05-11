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كُتّاب وآراء
المتحدث باسم جيش إسرائيل يصبح "داعية إسلاميا"
تحول أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى "داعية إسلامي" يحمل المسبحة تارة، ويستشهد بالقرآن الكريم تارة أخرى، ويدعو الفلسطينيين إلى احترام حرمة يوم الجمعة حينا ثالثا.
وكتب أدرعي في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلا "في الوقت الذي يستغل به البشر العاديّون يوم الجمعة لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة وللقيام بالنشاطات المختلفة، يقوم الغزّيّون بعملياتهم العنيفة على السّياج الأمني ويحرقون الأخضر واليابس عليها زاعمين أنّ ذلك نوع من أنواع المقاومة".
واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شباب غزة الذين يقاومون الاحتلال، ويعمدون على تنظيم مسيرات العودة كل يوم جمعة، بكونهم يدنسون حرمة يوم الجمعة المبارك" على حد تعبيره.
وفي تدوينة فيسبوكية أخرى، شبه أدرعي قادة حركة حماس بزعماء إيران، وقال "قادة حماس مثل ملالي إيران يستخدمون القرآن_الكريم بشكلٍ محرّم، ويستهينون بكلام الله مستخفّين بأسماء الرّسول. عودوا إلى رشدكم يا سكّان غزّة ولا تسمحوا لحماس وإيران بردّكم عن الصّراط المستقيم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
هذا هو ديدن المجرمين يختارون من القرآن والسنة ما يناسب مصالحهم الشخصية.
لا أمان لهم.
صدق رسول الله. "صلوا على الحبيب المصطفى."
الرويضة يتكلم في زمن اختفى فيه العلماء.
ومشى في الأرض (يهدي) "يهذي" ويسب الماكرينا..
مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا...
إنه الذعر والرعب والسعار يا صهاينة...
أيامكم أصبحت معدودة...
دعم ترامب لكم سيكون سبب خرابكم ونهايتكم...
لن تناموا إلا كما ينام سارق مسكن في المسكن المسروق..
المقاومة تتعقبكم و تؤرقكم.. والخوف والهلع مصيركم..
Ces Hamassistes ,mercenaires des Mollahs iraniens , des Satans barbus ,retardent l'unite avec leurs concitoyens de Ramallah..Ils .sont devenus a mes yeux des criminels plutot que des Resistants...Allah ykharab bithoum! !Ils seront demollis avec le temps.