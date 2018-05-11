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الرئيسية | خارج الحدود | المتحدث باسم جيش إسرائيل يصبح "داعية إسلاميا"

المتحدث باسم جيش إسرائيل يصبح "داعية إسلاميا"

المتحدث باسم جيش إسرائيل يصبح "داعية إسلاميا"
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 ماي 2018 - 19:55

تحول أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى "داعية إسلامي" يحمل المسبحة تارة، ويستشهد بالقرآن الكريم تارة أخرى، ويدعو الفلسطينيين إلى احترام حرمة يوم الجمعة حينا ثالثا.

وكتب أدرعي في صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلا "في الوقت الذي يستغل به البشر العاديّون يوم الجمعة لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة وللقيام بالنشاطات المختلفة، يقوم الغزّيّون بعملياتهم العنيفة على السّياج الأمني ويحرقون الأخضر واليابس عليها زاعمين أنّ ذلك نوع من أنواع المقاومة".

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شباب غزة الذين يقاومون الاحتلال، ويعمدون على تنظيم مسيرات العودة كل يوم جمعة، بكونهم يدنسون حرمة يوم الجمعة المبارك" على حد تعبيره.

وفي تدوينة فيسبوكية أخرى، شبه أدرعي قادة حركة حماس بزعماء إيران، وقال "قادة حماس مثل ملالي إيران يستخدمون القرآن_الكريم بشكلٍ محرّم، ويستهينون بكلام الله مستخفّين بأسماء الرّسول. عودوا إلى رشدكم يا سكّان غزّة ولا تسمحوا لحماس وإيران بردّكم عن الصّراط المستقيم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - samir الجمعة 11 ماي 2018 - 20:05
عندو الحق الشيعة لا يحترمون القرآن في يوم الجمعة و اصلا عندوم قرآن فاطمة كما يزعمون مذا تنظرون لقصف هؤلاء الروافض
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-30
2 - راصد الجمعة 11 ماي 2018 - 20:06
رغم أن كلامه يراد به الباطل إلا أن الجيوش العربية لا تسمح لمنتسبيها بالإستشهاد بالقرآن الكريم
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8
3 - الصراحة الجمعة 11 ماي 2018 - 20:06
ههههه... باينه دعقتهم المقاومة مزياااان.
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20
4 - حاتم علي الجمعة 11 ماي 2018 - 20:11
هذا الشخص خطير و مضحك في نفس الوقت.. لكن الصفة الغالبة أنه ذكي جدا.....
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23
5 - محمد بن علي الجمعة 11 ماي 2018 - 20:13
متى كان الذئب واعضا؟ أليس من السخافة أن يتلاعب بمشاعر الفلسطينيين ؟ إن كان يتكلم عن احترام يوم الجمعة و استشهاده بالقرآن الكريم كان أولى له أن يرجع الارض المغتصبة لأهلها.
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30
6 - اسفي الجمعة 11 ماي 2018 - 20:16
ادا كان يهمه أمر شباب فلسطين لماذا يوحاصرونهم ويطلقون عليهم رصاص بدم بارد
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11
7 - ولد الفشوش الجمعة 11 ماي 2018 - 20:16
قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)} (البقرة:85).
هذا هو ديدن المجرمين يختارون من القرآن والسنة ما يناسب مصالحهم الشخصية.
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19
8 - المغربي الجمعة 11 ماي 2018 - 20:19
هذا و أمثاله لعلمهم بعدم عدالة قضيتهم مستعدون للدخول الى المسجد و الصلاة و حتى الذهاب ال الحج.
لا أمان لهم.
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7
9 - راس الكورة الجمعة 11 ماي 2018 - 20:20
أفيخاي معروف بالورع والتقوى وهو من أبرز الدعاة والشيوخ الإسرائيليين.
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1
10 - yamlikha الجمعة 11 ماي 2018 - 20:22
علامات الساعة، تتجلى شيء فشيئا !!!!!
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2
11 - سعيد العلوي الجمعة 11 ماي 2018 - 20:23
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده،
صدق رسول الله. "صلوا على الحبيب المصطفى."
الرويضة يتكلم في زمن اختفى فيه العلماء.
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7
12 - القادم اعجب و اغرب الجمعة 11 ماي 2018 - 20:29
مند ايام، شاهدت فيديو صادم له وهو ينصح المسلمين في السعودية بالالتفاف حول اولياء امورهم و وجوب طاعتهم و عدم الخروج على حكامهم ويستشهد بآيات و احاديث في غير مواضعها، لا استبعد ان يقدم برنامج ديني في رمضان المقبل!
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5
13 - Elbejaadi الجمعة 11 ماي 2018 - 20:36
Préparez vos valises dieu vous a condamné à errer sur terre la preuve vous faire la guerre continuellement jusqu'à votre perte et vous allez errer comme dieu a décidé, d'ailleurs l'histoire se répète nous ancêtres ont chassé les croisés et nous on va finir par vous chasser du vous avez un soupçon d'intelligence quittez la Palestine avant qu'on vous jette en mer
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5
14 - الضحك على دقون الجمعة 11 ماي 2018 - 20:38
تعددت الاساليب و الحرب واحدة.طريقة جديدة في التعامل و الحرب الاعلامية .و انتم الم تدنسو حرمة المسجد الاقصى. الم تقتلو الأبرياء.اكتب ما تشاء فمن يضيع وقته بقراءة تعاليق امتالك .
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6
15 - HassnaH-paris الجمعة 11 ماي 2018 - 20:42
يا ودي هات من يفهم..غير خليهم هدوك مولفين يعيشوا فالخواض..
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-3
16 - خالد.ف الجمعة 11 ماي 2018 - 20:46
** و إذا لقوا الذين ٱمنوا قالوا ٱمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون ، الله يستهزئ بهم و يمدهم في طغيانهم يعمهون** ** يخادعون الله و الذين ٱمنوا و ما يخدعون إلا أنفسهم و ما يشعرون ** سبحان الحق الذي لا ينطق عن الهوى .
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4
17 - خارج عن الإسلام الجمعة 11 ماي 2018 - 20:49
لا تتعب نفسك فهؤلاء العرب لا يفهمون إلا بالسوط
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-4
18 - حسام الجمعة 11 ماي 2018 - 20:53
صدق و هو الكذاب..صدق و هو الكذاب
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3
19 - أبو خليل الجمعة 11 ماي 2018 - 20:55
برز الثعلب يوما في شعار الواعظينا..
ومشى في الأرض (يهدي) "يهذي" ويسب الماكرينا..
مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا...
إنه الذعر والرعب والسعار يا صهاينة...
أيامكم أصبحت معدودة...
دعم ترامب لكم سيكون سبب خرابكم ونهايتكم...
لن تناموا إلا كما ينام سارق مسكن في المسكن المسروق..
المقاومة تتعقبكم و تؤرقكم.. والخوف والهلع مصيركم..
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4
20 - abderrahim Bel hadj. الجمعة 11 ماي 2018 - 20:55
Ana mattafak maak !
Ces Hamassistes ,mercenaires des Mollahs iraniens , des Satans barbus ,retardent l'unite avec leurs concitoyens de Ramallah..Ils .sont devenus a mes yeux des criminels plutot que des Resistants...Allah ykharab bithoum! !Ils seront demollis avec le temps.
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0
21 - med الجمعة 11 ماي 2018 - 21:00
لاتنتظر من العقرب الذي لدغك يوما ان يتحول إلى حمامة سلام.
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6
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