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السعودية تدمر صاروخا حوثيا في سماء جازان

السعودية تدمر صاروخا حوثيا في سماء جازان
هسبريس - د ب .أ.
الجمعة 11 ماي 2018 - 20:35

نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء اليوم الجمعة، في اعتراض صاروخ باليستي، أطلق من داخل الأراضي اليمنية وتفجيره في سماء جازان، حسبما ذكر موقع عاجل الإخباري السعودية.

ونقل " عاجل" عن مصادر لم يسمها، إن عملية تفجير الصاروخ حدثت دون وقوع أي أضرار، وإن وحدات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ، وتم التعامل مع الموقف بدقة عالية .

وأفاد شهود عيان لـ"عاجل" بسماع صوت انفجار قوي في الجو بمحافظات المنطقة، والمراكز والقرى التابعة، مؤكدين أن "الوضع يسير بشكل طبيعي وفق النجاح الذي حققته قوات الدفاع الجوي".

وتقود السعودية تحالفا عربيا، بناء على طلب الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، للتصدي للانقلاب الذي قام به الحوثيون في اواخر عام 2014وسيطروا من خلاله على مفاصل الدولة.

واعتادت قوات الحوثيين استهداف الأراضي السعودية بإطلاق صواريخ باليستية ما بين حين وآخر على عدد من المناطق، وتتصدى لها الدفاعات الجوية السعودية وتدمرها، حسب بيانات سعودية.

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