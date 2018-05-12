الاتحاد الأوروبي يلتزم بالاتفاق النووي مع إيران

هسبريس - متابعة

أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، على التزام بروكسل بالاتفاق النووي مع طهران، بعد أيام على إعلان واشنطن الانسحاب منه.

جاء ذلك في كلمة لها خلال مؤتمر حول التضامن في أوروبا، بمدينة فلورنسا الإيطالية (وسط).

وقالت موغريني: "سنفي بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاق من أجل أمن منطقتنا، وسنساعد الأطراف الأخرى على مواصلة الوفاء بالتزاماتها".

وتابعت: "منذ أكثر من عام أقول لأصدقائنا في الإدارة الأمريكية إن هذا الاتفاق ليس ثنائياً، بل هو أحد قرارات الأمم المتحدة، ولا يمكن لدولة خرقه بمفردها".

وفي 8 ماي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بفرض عقوبات على الأخيرة، رغم اعتراض جميع الأطراف الأخرى الموقعة عليه.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا تقلص بموجبه برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

يشار أن العقوبات الأمريكية المنتظرة تشمل فرض حظر على تعامل الشركات الدولية مع طهران، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية من وإلى البنوك الإيرانية.