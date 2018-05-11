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كُتّاب وآراء
استقالة رئيس فريق التفتيش بوكالة الطاقة الذرية
قدم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استقالته الجمعة، حسب ما قال متحدث باسم الوكالة.
ولم يتم إعطاء أي سبب لاستقالة تيرو فارجورانتا المفاجئة بعد أيام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق بين إيران والقوى العظمى بشأن برنامجها النووي.
وتقوم الوكالة بعمليات تفتيش في إيران للتحقق من الالتزام بشروط الاتفاق.
وقال المتحدث إن "الوكالة ستستمر بممارسة أنشطة الرقابة التي تتولاها بمهنية عالية".
وتم تعيين مساعد المدير العام للوكالة المكلف بانشطة التحقق في ايران ماسيمو ابارو بديلا مؤقتا لفارجورانتا الذي تولى منصبه أواخر 2013.
أوضح المتحدث أنه سيتم تعيين بديل دائم في أقرب وقت ممكن.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم يريدون استمرار انشطة التحقق في إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وقال مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة فرانس برس إن "الولايات المتحدة مستمرة في دعم عمليات التفتيش الصارمة التي تجريها الوكالة في إيران تطبيقا لكامل صلاحياتها".