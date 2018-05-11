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الرئيسية | خارج الحدود | استقالة رئيس فريق التفتيش بوكالة الطاقة الذرية

استقالة رئيس فريق التفتيش بوكالة الطاقة الذرية

استقالة رئيس فريق التفتيش بوكالة الطاقة الذرية
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 11 ماي 2018 - 21:48

قدم رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استقالته الجمعة، حسب ما قال متحدث باسم الوكالة.

ولم يتم إعطاء أي سبب لاستقالة تيرو فارجورانتا المفاجئة بعد أيام من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق بين إيران والقوى العظمى بشأن برنامجها النووي.

وتقوم الوكالة بعمليات تفتيش في إيران للتحقق من الالتزام بشروط الاتفاق.

وقال المتحدث إن "الوكالة ستستمر بممارسة أنشطة الرقابة التي تتولاها بمهنية عالية".

وتم تعيين مساعد المدير العام للوكالة المكلف بانشطة التحقق في ايران ماسيمو ابارو بديلا مؤقتا لفارجورانتا الذي تولى منصبه أواخر 2013.

أوضح المتحدث أنه سيتم تعيين بديل دائم في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤولون أميركيون إنهم يريدون استمرار انشطة التحقق في إيران رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال مسؤول في بعثة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة فرانس برس إن "الولايات المتحدة مستمرة في دعم عمليات التفتيش الصارمة التي تجريها الوكالة في إيران تطبيقا لكامل صلاحياتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Elbejaadi الجمعة 11 ماي 2018 - 22:13
La malhonnêteté des chrétiens n'a pas de limite , Israël a le droit de posséder des armes conventionnelles , chimiques , biologiques , nucléaires et pas l'Iran . Ceux qui aiment les chrétiens doivent réfléchir à 2 fois sauf s'ils sont aussi malhonnêtes que leurs maîtres
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5
2 - rappelle الجمعة 11 ماي 2018 - 22:16
cela me rappelle le jour ou George Bush lors de l invasion de l iraq.je pense qu on est pas loin d une guerre dévastatrice
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3
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