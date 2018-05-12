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كُتّاب وآراء
إسرائيل للأسد: تخلص من إيران وفيلق القدس
حذر أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس السوري بشار الأسد من مغبة الوجود العسكري الإيراني في بلاده وقال إن أنشطة أقوى حلفاء الأسد في المنطقة لن تتسبب إلا في مزيد من "الأضرار والمشكلات".
وقال ليبرمان للأسد أثناء جوله في مرتفعات الجولان المحتلة إنه يجب أن يحذر خاصة من قاسم سليماني قائد فيلق القدس وهو فرع الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات خارج حدود إيران.
وقال ليبرمان "لدي رسالة للأسد: تخلص من الإيرانيين.. تخلص من قاسم سليماني وفيلق القدس.. إنهم لا يساعدونك.. إنهم لا يسببون سوى الضرر".
وأضاف "وجودهم لن يتسبب إلا في المشكلات والأضرار. تخلص من الإيرانيين وربما نستطيع أن نغير المزاج العام هنا".
واتهمت إسرائيل أمس الخميس إيران بإطلاق صواريخ عليها من سوريا نحو مرتفعات الجولان المحتلة في أول مرة تهاجم فيها إيران إسرائيل بالصواريخ.
وردت إسرائيل بشن أعنف ضربات جوية على سوريا منذ بداية الحرب الأهلية هناك في 2011 وقالت إنها هاجمت كل البنية التحتية العسكرية الإيرانية تقريبا في سوريا.